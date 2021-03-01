示威者前年9月在旺角警署對開堵路，點燃雜物。警方同晚在附近截停一輛私家車，車上一名身穿黑衫的女咖啡師接受警方調查時稱：「頭先我喺旺角警署度X完警察，啱啱見到警察出嚟，驚咪走囉。」警方在她的背囊中找到雷射筆等物。女咖啡師被控以暴動及縱火等四罪，今在區域法院受審。辯方不爭議當晚有人將植物及紙皮扔入火堆，但否認是女咖啡師所為。

被告蕭樂婷（26歲）否認暴動、在公眾地方管有攻擊性武器及兩項縱火罪。她被指於前年9月22日兩度在旺角太子道西與彌敦道交界用火損毀他人財物，參與暴動，以及在荔枝角道無合法權限或辯解下管有雷射筆。

控方開案陳詞指，當晚有超過100名示威者在旺角警署對開聚集，向警員照雷射筆，以及向警署投擲硬物並在警署外牆噴漆。同日晚上10時，部份示威者焚燒太子道西路面的紙皮及垃圾桶等路障，空氣中充斥濃煙。警方警告示威者離開但不果。控方根據公開媒體片段指，當晚約10時被告走向火堆，把一些植物投入火堆。

警方起初以非法集結罪名拘捕被告

控方續稱，警方曾驅散，惟示威者在警方離開後又折返現場，並用垃圾桶、手推車、紙皮等障礙物堵路，架設路障，阻塞交通。被告則站在示威者前方。公開媒體拍攝到被告與他人將紙皮扔入正在燃燒的雜物。

警方在第二次縱火活動發生後10多分鐘再進行驅散及拘捕行動。高級督察吳振東兩分鐘後在旺角警署附近的旺角維景酒店截停一輛私家車，被告為車上乘客，當時身穿黑色上衣、牛仔褲及白鞋。

被告接受警方查問時稱：「頭先我喺旺角警署度X完警察，啱啱見到警察出嚟，驚咪走囉。」警方在被告的背囊中搜出雨傘、雷射筆、防護頭盔、防毒面具、生理鹽水等物。警方其後以非法集結罪名拘捕被告。

控方指會根據被告戴上口罩的容貌以及她被捕時所拍的照片，直接將兩者與網上涉事影片對比，並且根據被告在現場附近緊接事件發生時被捕、裝束及管有物件、接受警方查問時承認對當天的公眾活動有一定程度的參與、逃跑的意向等等，可推論被告參與暴動，亦可以推論被告藏有雷射筆的意圖為傷人。

女督察指每次警方舉旗後示威者均興奮大叫

現時駐守西九龍機動部隊Y大隊的女督察吳綺玲（譯音），事發時駐守旺角特別職務隊。她今供稱，自前年8月31日以後，每晚都有人在旺角警署對開聚集，有的叫囂，有的則攻擊警署。她當晚被委派在警署2樓警官餐廳向下觀察，負責向聚集人群發出警告。

吳指當晚發現有超過300名示威者在旺角警署對開聚集，不停叫囂，破壞社會安寧。部份人用雷射筆射向警署，亦有人手持磚頭，另有示威者則將鐵欄、手推車、木梯、垃圾桶、紙皮等物堆放在行車線，然後開傘，其間見到火光，隨後有火光點燃雜物堆。同袍一度驅趕，惟示威者在同袍離開後再度聚集。

吳又指由當晚約10時至11時半，她先後向示威者發出5次警告，警告示威者離開，否則警方會使用布袋彈或橡膠彈，同時亦有舉起橙旗或藍旗。然而，在每次警告或舉旗後，「佢哋（示威者）都係興奮，會大叫」。

辯方不爭議當晚有人將植物及紙皮扔入火堆，但否認是被告所為；辯方亦會爭議被告遭警方截查時是否如控方所指曾說話，以及所說的話是否出於被告自願。聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC334/20】

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