政務司司長星期日早上的放言，除了繼續大擦港澳辦主任鞋外，只是把這個應該代表港人的政府的無能與虛偽暴露無遺。這種不斷要向北京表忠感恩的行為，不但沒有改善特區政府及北京在港人心中的形象，徒令香港人感到惡心。就算在殖民地時代，總督又何曾會公開向英國首相或者聯邦及外交事務部官員擦鞋？這不是淪落倒退是甚麼？但他們能夠贏得港人的尊重嗎？看來只會令人更鄙視，根本毋須甚麼人煽動！

如果根據司長說法，政制問題從一開始便不屬於高度自治範圍，那如何解釋《基本法》在政制部份條文的說法？又如何解釋北京把原先的政改三部曲改為五部曲的那次所謂釋法？可否講清楚，這種一而再的推翻前言，究竟還要發生幾多次？顯然，一再如此，所謂《基本法》的權威，或者所謂北京的權威，只會繼續江河日下！

建制無辦法爭取港人民心

講來講去，只是要為北京當局一再反口覆舌找藉口！港澳辦主任夏寶龍上周初的那次所謂重要發言，邏輯混亂不堪，也駁倒北京對港人的承諾與多番說法。可以這樣說，不把香港體制缺陷的問題合理地處理，只憑暴力及蠻權來意圖壓服港人，根本不是解決問題之道，只會令問題更複雜更難解決。整個社會將陷入長期混亂當中。

現在特區政府配合北京那套全面控制策略，上周中提出的那套選舉條例，可能真的可讓強權逞一時之蠻。但把融滙民意，從而透過合理的制度程序解決問題、平息紛爭，及疏理分歧而複雜利益的所有制度都打破，只會令政府更難領導社會。如果各級議會、公營機構、法定組織、公職人員、甚至法院法官，都只變成了權勢的代理人，所有其他意見都不被容納，制度的公信力便會蕩然無存。當人人都覺得制度及掌握權柄的人全都沒得到合理的民意授權，空說有一個沒民意基礎的所謂先驗存在主權，根本不足以令人信服。這種封建及霸權式政治邏輯，與香港根本完全不對應。

主權移交以來，北京都不能爭取到港人民心，甚至越是意圖控制便越漸行漸遠，骨子裏正是文明的衝突！只懂不斷強調「主權大晒」，並以此作為不守諾的藉口，結果就令到在80年代都沒市場的所謂港獨，變成在新一代心中更實在的一種設想。與其埋怨港人及新一代不受制約，倒不如反省一下不受制約地硬銷所謂主權至上，所謂全面控制，才是造成香港十多年來紛爭不斷的主因。

現在一個無法建立民望的政權，竟要把香港的選舉制度拉回比半個世紀前更差，說明的只是這個政府太沒出息，也說明了建制陣營根本無辦法在民心上爭取香港人，只能靠野蠻、靠那種前言不對後語的所謂重要發言，或者政務司司長所講的那些沒多少人會同意的「理所當然」。

把所有應該透過制度來融滙吸納的分歧在制度上驅趕，這些分歧及反對聲不會消失。只會在體制外不斷為這個再沒公信力的政府製造麻煩，也肯定只會令整個社會長時間對公權力作消極抵制。整個社會的管治及行政，將會付出沉重的成本。特區政府及北京現在不是在解決問題，只是把香港社會的體制問題及矛盾激化，香港也將陷於長期混亂的深淵。

鍾劍華

香港民意研究所副行政總裁