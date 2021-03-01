去年3名青衣樂善堂梁植偉紀念中學的中四男生，懷疑為迫使學校停課，分別涉持棍破壞校門及於校門外投擲汽油彈，被控刑事毀壞、縱火、串謀縱火及管有攻擊性武器共4罪，案件今於西九龍裁判法院再提訊，其中一人獲撤控，當庭釋放。據悉，他將轉為控方證人作供。另外兩人等候轉介至區域法院文件，押後至本月31日再訊。

被告依次為張姓男生（16歲）、關昊侃（18歲）及鄭梓健（18歲）。張被控於去年5月25日與另一人損壞青衣樂善堂梁植偉紀念中學的玻璃門，以及於8月4日在青衣長宏邨一個單位內管有兩支伸縮棍，另與關昊侃同被控於7月24日用火損壞校門外的花槽及牆身。鄭梓健則被控於7月24日串謀其餘被告縱火。

控方今申請撤回鄭姓被告的串謀縱火罪，獲主任裁判官徐綺薇批准，當庭釋放。而第一和第二被告則獲准以原有條件保釋候訊。

【案件編號：WKCC2634/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專