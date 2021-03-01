去年5月市民於銅鑼灣發起流水式遊行，反對訂立國安法，其後遭警方施放催淚彈驅散。其間一名年輕售貨員用膠欄堵路，早前承認一項在公眾地方造成阻礙罪，今被判接受感化18個月，另須支付訟費1,000元。

被告售貨員許智杰（25歲）被指於去年5月24日在菲林明道與軒尼詩道交界留下一個塑膠圍欄，對公眾地方的車輛造成阻礙。

辯方今再求情指，被告的報告內容正面。他勇於承擔後果，並願意遵守感化督導。主任裁判官錢禮接受感化官建議，並將於三個月後再為其索取進度報告。

案情透露，當日下午約4時半，警員乘警車巡邏期間，發現被告將膠圍欄扔在菲林明道及軒尼詩道交界，阻礙一輛警車行駛，過程被閉路電視拍下。被告最後在灣仔A3出口外被截停，警誡及會面下均沒有說話。警方事後檢獲一把黃色雨傘及一個灰色腰包。

辯方上次求情指，本案案情並非屬最嚴重類別，案發時亦非繁忙時間，而圍欄只阻礙一條行車線，沒有造成任何傷亡意外。辯方強調，被告原本打算前往購物，當日身穿休閒服，亦沒有戴口罩，可見他無預謀犯案。辯方透露，被告是家庭經濟支柱， 經營臨時店生意，惟受社會運動及疫情影響，生意蒙受損失。

【案件編號：ESCC2479/20】

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