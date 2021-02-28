【港版二二八】

【本報訊】55名民主派人士因35+初選被指違反港版國安法，其中52人昨到警署提前報到，最終僅八人准續保，包括七名初選參與者及前民主動力司庫關尚義。雖然八人暫未被起訴，但心情沉重。民主黨鄺俊宇激動哽咽，寄語港人「喺民主派最風雨飄搖嘅時間，撐住民主派嘅每一位」；黨友涂謹申直言控告其他民主派人士是不可理喻，港人及從政者處境十分困難。

未被起訴的八人包括立法會前議員涂謹申、鄺俊宇、參與衞生服務界初選的李國麟、劉凱文、袁偉傑、參與新東初選的李芝融、參與九西初選的安德里，以及前民主動力司庫關尚義。民主動力前日已宣佈停運及解散。

涂謹申轟檢控不可理喻

涂謹申昨午3時許獲准續保步出中區警署，透露警方將保釋期由4月8日延展至5月4日，直言對其他民主派人士被控「完全不理解、不可理喻」，但他仍在保釋，不宜再評論案情。被問及會否覺得政府未起訴部份人是否有意分化，他只說：「不可理喻就係唔能夠去理解，同埋用道理唔能夠講得清楚，所以我只能夠咁講。」他指港人現時處境十分困難，「從政又或者曾經從政嘅都困難」、「我哋被控嘅同事，當然處境更加困難」。

立法會前議員鄺俊宇昨午4時許獲准續保離開天水圍警署，激動並哽咽說：「請每一位香港人，喺民主派最風雨飄搖嘅時間，撐住民主派嘅每一位。」他指現時形勢十分艱難，心情好沉重、好心痛，今日會到法院聲援被起訴的民主派人士。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文昨在灣仔警署獲准續保後，說現已猜度不到政權紅線，「參與初選都係顛覆國家政權，佢口講就係法律，冇辦法知條紅線喺邊，隨時呼吸放屁都係顛覆國家政權」。他寄語港人，「呢個香港都唔知仲有乜可以做，我哋係好無力但都係要頂住，我哋要加油，我哋唔可以因為見到前路好多障礙就裹足不前或者唔行，我哋都係要頂住」。

日前「被辭職」的仁安醫院護士訓練學校前校長袁偉傑坦言，不清楚獲准續保的原因。

袁偉傑：難過日子會過去

對於其他大部份人被起訴，他是否感到幸運，袁偉傑語帶無奈地說：「一言難盡……希望一齊加油。」他寄語大家保重，「難過日子總會過去」，最後黯然說：「我都唔知，我都要平復一下心情。」

嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融承認得以續保雖幸運，但這種幸運令他感黯然：「如果政府佢願意早啲處理市民訴求、社會問題嘅話，係唔需要發展到𠵱家呢一個地步。」他指目前香港正面臨很大轉變，有關轉變令香港社會付出很大代價。被問及如何評論各人被控，他相信港人自有判斷，「到時睇吓歷史會點寫」，寄語被起訴的各人保重。

李國麟昨獲准續保後離開荃灣警署，他表示同樣5月4日再向警方報到，寄語港人「毋忘初心，大家撐住」。