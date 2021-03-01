47名參與民主派初選的人被控串謀顛覆國家政權罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。處理提訊一號法庭，只供被告及代表律師團隊入內，不設公眾席或記者席。被告家屬、記者以至市民只可透過視像直播系統觀看庭上情況，安排猶如閉門聆訊。人數眾多，法庭安排亦見混亂，其中身為被告的立場姐姐何桂藍不禁大叫：「開庭之前都唔畀我見律師！」原定約早上11時開庭聆訊，要延遲到下午4時後才正式審理，以待被告見律師。不過，庭上亦有稍為輕鬆的時刻。不少被告趁開庭前「試咪」，何桂藍唱起mirror的歌，岑敖暉則寄語市民毋須懷憂喪志，而林卓廷更趁機訴衷情謂：「老婆，我愛你。」

提訊地點位於西九龍裁判法院一號庭。司法機構稱，由於案件涉及超過40名被告，法律代表亦人數眾多，故此法庭內全部95個座位均會悉數分配予他們，主審法庭不設公眾席或記者席，沒有家屬或記者可以進入庭內旁聽，安排猶如閉門聆訊。

司法機構發稿呼籲市民不要再前往法院旁聽本案

司法機構更未待聆訊正式開始，已於中午發稿宣佈指「西九龍裁判法院一宗涉及數十名被告的新案件」所有旁聽席預留位置已滿，籌號亦已全部派發，且仍有數百市民正在法院大樓內外輪候候補旁聽名額，現場環境相當擁擠。司法機構聲稱因應法庭秩序、保安和公共衞生考慮，呼籲市民今天不要再前往西九龍法院大樓輪候旁聽本案。

傳媒無法進入提訊的一號庭聽審，近200名記者只能透過設置於其他法庭及記者室的電視直播觀看庭內情況。惟記者從直播鏡頭中，惟法庭安排的直播影片，影像與聲音均不清晰。

收音「疊聲」 旁聽人士無法聽清庭上內容

由於咪高峰同時收錄即時傳譯員的聲音，故每當裁判官或控辯雙方大狀發言後，傳譯員的即時翻譯便導致「疊聲」問題，此外亦頻頻出現「噴咪」情況。有關問題使身處直播庭旁聽的記者及市民均無法聽清庭上內容，不少市民顯得一臉迷惑。

至於直播畫面，整整一半畫面是顯示法庭的天花板，下半部份則是法庭的牆壁，即有五份四的畫面是天花板及牆；只有最下的五分一畫面顯示律師席，惟未能完全覆蓋所有律師席。記者亦無法透過直播得知哪位被告有出庭或缺席聆訊，皆因鏡頭未能拍下被告席全部被告的身影，遑論容貌。

至於裁判官席，位於畫面的左下角，大小如一隻手指公；連裁判官席上的區徽亦「崩了一角」，未能完全顯示。本報曾向在司法機構新聞官查詢，是否可以調校鏡頭，好讓畫面能顯示整個律師席及被告的位置。新聞官先稱「我問下，我問下」，後來回覆稱「盡咗力喇，調校到最盡」。

直播畫面不清晰 司法機構趁午休改善區徽重圓

惟下午記者再進入觀看直播的法庭，只見直播畫面經調整後，明明可以顯示四格的畫面，變成「品」字型的三個鏡頭，分別拍攝裁判官、控方律師席、被告欄連同辯方律師席，畫面算是略有改善，而裁判官席上的區徽更變得完好無缺。不過，記者室的直播卻一度出現故障，沒有聲音或畫面，引起現場傳媒鼓譟。

部份被告進入庭內後提出要求，惟直播未能聽清楚說話，亦看不見是誰提出要求。有男聲大呼：「我淨係想畀個instruction我律師！咁都唔得？」何桂藍則大叫：「我要見律師！」、「我淨係知，開庭之前都唔畀我見律師！」結果引來騷動。有人回應何稱「你坐返底先」，又指「開唔開庭唔係我話事」。

至於身為大律師的劉偉聰則大叫：「我唔知自己D幾（第幾名被告），我係劉偉聰。」書記回應謂：「你係D16。」劉再指：「D16 in person（自行代表）呀，唔該！」

岑敖暉：欣然面對 直情跳起yeah

甫開庭，法庭書記依序讀出各被告姓名，被點名者須舉手示意到庭。國安法指定法官總裁判官蘇惠德表示，知道部份被告仍未向律師提供指示，查詢還需時多久。

辯方大狀指，多名法律代表仍在羈留室外等候索取意見，當中有人已等候逾兩小時，但仍約有6名被告未見律師；而在下午2時前已與被告碰面的法律代表，不能再索取進一步指示。多名辯方大狀反映指，難以預計所需時間，認為下午3時或4時再開庭較為合適。蘇官表示，為了確保法律代表有足夠時間索取指示，押後至下午3時半再處理，但實際上過了4時才再開庭。

開庭前，被告之間互相說笑，一把女聲說「歡迎大家嚟到西九龍法院」，未幾一把男聲提議唱歌，女聲回應指：「我梗係唱Mirror啦！」到下午開庭前，不少被告再次「試咪」。其間何桂藍重複數次稱：「呢度聽唔聽到我講嘢？」岑敖暉則鼓勵市民謂：「毋須懷憂喪志，我同何桂藍都欣然面對。」何回應：「可止欣然呀？」岑接著稱：「直情跳起yeah啦。」岑又指：「我哋都會做下樣，做保釋申請。」

何桂藍及後對著咪說：「大家想聽咩歌呢？係咪mirror嘅歌？」說完哼起：「So I say I love you 只有愛恆久不枯」。何又提到，剛剛聽到庭外「出面好嘈，好多人，好似示威咁喎」；又指今早進西九時，「法院出面好X多人，用最近三個月嘅標準」。

林卓廷則先稱：「支咪係咪收到㗎？」然後再對咪講：「老婆，我愛你。」

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