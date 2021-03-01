第2針整體有效率高達92%的德國BioNTech「復必泰」疫苗，即使日前已運抵本港，但港府網站至今仍未讓市民預約接種。公務員事務局局長聶德權今日（1日）公佈，BioNTech疫苗本周三（3日）起接受網上預約接種，預約時段為期3周，由3月10日至3月30日，提供逾14萬個名額，由7間醫管局營運的接種中心負責。

7間醫管局營運的接種中心，包括中山紀念公園體育館 、西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、教育局九龍塘教育服務中心、荔枝角公園體育館、元朗體育館及上水龍琛路體育館。7間中心會提前數天為優先組別人士接種，在3月6日至9日期間會分批安排醫管局醫護人員和其他優先組別人士接種疫苗，試行小規模運作，令正式運作時更暢順。

逾2萬名市民已打科興疫苗

聶德權指，疫苗接種計劃已踏入第四天，過去3天已有超過2萬名市民接種中國科興疫苗，港府網上系統亦已重開，表現穩定，至下午2時，已有13.5萬人成功預約。

衞生署今起分開3天向參加計劃的私家醫生或診所發放科興疫苗，市民最快明日可到私家醫生或診所接種，目前有約830名私家醫生或診所訂購疫苗，涉約6.3萬劑疫苗，每名醫生獲批第一批疫苗，其後按需求派發第二劑。被問到早前提及逾1,000名私家醫生願意參與，現時只有800多名私家醫生在名單上，他解釋800多名醫生是已有向衞生署訂購疫苗，其他醫生仍未作出訂購

聶又指，至今已有100萬劑科興疫苗抵港，但很難預計何時打完，強調會與供應商緊密聯繫，以免接種計劃中斷。對於大部份市民能否於第二季完成接種？聶強調港府希望有序推行計劃，而且接種中心初期需要時間熟習，加上接種第二劑疫苗的市民亦會佔有名額，強調會盡力加快流程完成目標，但同時亦會注重市民接種後的健康。至於市民要等很久才能預約是因為很多人輪候，會研究進一步完善系統。

衞生署將聯同港大監測異常事件

對於接種疫苗後有長者出現心悸和眼矇，食物及衞生局局長陳肇始強調，接種過程會有在場醫生評估，至於該個案是否屬異常事件，或與疫苗接種是否有否因果關係，須留待衞生署及專家委員會評估，再視乎是否符合申請基金，並指基金只是「有備無患」，會密切監察情況。

她又提到，「復必泰」疫苗較大機會出現副作用反應，包括針口位置疼痛、頭痛及發燒等溫和常見副作用，她強調疫苗均經過審核屬安全有效，效能亦高於世衞門檻，衞生署會密切監察接種後情況，並設立接種異常事件網上呈報系統、發信聯絡醫護人員及團體，鼓勵呈報異常事件，當局亦會聯同港大監測異常事件。

聶德權：有接種者頭暈只因「冇食早餐」

聶德權補充，到接種中心視察過，部份人接種後出現頭暈症狀，原來只因「冇食早餐」。他指未來每日出稿有關疫苗接種情況時，會交代每日凌晨前24小時接種疫苗後需要送院的數字，每宗個案詳情則由醫管局跟進，專家小組委員會亦會監察嚴重事件，有需要時立即交代。

聶又指，中心人員會觀察接種者是否不適，如發現會先送到中心內的醫療設施，有需要會送院，強調會提供送院人數，院方亦會按機制交代入院接種者的狀況。

對於有市民反映，到郵局要求為2名陪同者安排預約時，被要求要2人親身到郵局登記，聶德權指會再了解事件，又指預約只需要輸入相關個人資料。

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