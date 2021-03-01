【不斷更新】47名參與民主派初選的人士被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，案件原定於今早11時在西九龍裁判法院提堂。各被告約於9時已陸續由警車押送到庭。一眾辯方法律代表在法院羈留室內輪候會見各個被告，直至接近下午1時，法庭才宣佈開庭。記者從直播鏡頭中無法得知哪位被告出庭或缺席聆訊，鏡頭未能拍下被告席全部被告身影，遑論容貌。鏡頭所見，至少有10個警員面對面看守一眾被告。由於仍有律師未能向被告索取指示，聆訊押後至今午再開庭處理。

【16:49】甫開庭，徐子見的代表大狀透露，今早已到醫院向正在留院的徐索取指示，將會在其缺席的情況下為他申請保釋。控方不反對今日處理徐的保釋事宜，但要求三天後或待他出院後，再將他押解出庭應訊，其間反對他保釋。

控方申請將案件押後至5月31日再訊，以待警方作進一步調查，處理大量約400項數碼鑑證事宜，包括解鎖電子裝置及分析資金流向。

【16:07】開庭前，林卓廷先稱：「支咪係咪收到㗎？」然後再對咪講：「老婆，我愛你。」

【16:00】下午開庭前，被告們進入法庭。其間何桂藍重複數次稱：「呢度聽唔聽到我講嘢？」岑敖暉則鼓勵市民謂：「毋須懷憂喪志，我同何桂藍都欣然面對。」何回應：「可止欣然呀？」岑接著稱：「直情跳起yeah啦。」岑又指：「我哋都會做下樣，做保釋申請。」

何桂藍及後對著咪說：「大家想聽咩歌呢？係咪mirror嘅歌？」說完哼起：「So I say I love you 只有愛恆久不枯」。

何又提到，剛剛聽到庭外「出面好嘈，好多人，好似示威咁喎」；又指今早進西九時，「法院出面好X多人，用最近三個月嘅標準」。

【15:39】記者再進入觀看直播的法庭，只見直播畫面經調整後，變成「品」字型三個鏡頭，分別拍攝裁判官、控方律師席、被告欄連同辯方律師席。但記者室的直播卻一度出現故障，沒有聲音或畫面。

【12:57】甫開庭，法庭書記依序讀出各被告姓名，被點名者須舉手示意到庭，直播所見，被告徐子見似乎沒有出庭，但影像與聲音均不清晰。總裁判官蘇惠德表示，知道部份被告仍未向律師提供指示，查詢還需時多久。

辯方大狀指，多名法律代表仍在羈留室外等候索取意見，當中有人已等候逾兩小時，但仍約有6名被告未見律師；而在下午2時前已與被告碰面的法律代表，不能再索取進一步指示。多名辯方大狀反映指，難以預計所需時間，認為下午3時或4時再開庭較為合適。

蘇官表示，為了確保法律代表有足夠時間索取指示，押後至下午3時半再開庭。

各被告今由資深大律師許紹鼎、梁家傑、潘熙、夏博義、大律師黃宇逸、吳宗鑾、黃瑞紅、馬維騉、伍頴珊等代表。

法庭安排的直播影片中，影像與聲音均不清晰。由於咪高峰同時收錄即時傳譯員的聲音，故每當裁判官或控辯雙方大狀發言後，傳譯員的即時翻譯便導致「疊聲」問題，此外亦頻頻出現「噴咪」情況。有關問題使直播庭旁聽的記者及市民均無法聽清庭上內容，不少市民顯得一臉迷惑。

【12:51】開庭，案件由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德審理。

【12:26】被告魚貫從囚室步出，有部份經過玻璃門步出犯人欄，坐於欄外與最後一排律師桌之間，亦有部份被告被安排坐於犯人欄內。

主審法庭不設公眾席或記者席，只可透過設於其他法庭或記者室的直播鏡頭觀看聆訊。記者從直播鏡頭中，無法得知哪位被告有出庭或缺席聆訊，鏡頭未能拍下被告席全部被告的身影，遑論容貌。而鏡頭所見，至少有10個警員看守一眾被告。

部份被告進入庭內後提出要求，惟直播未能聽清楚說話，亦看不見是誰提出要求。有男聲大呼：「我淨係想畀個instruction我律師！咁都唔得？」何桂藍則大叫：「我要見律師！」、「我淨係知，開庭之前都唔畀我見律師！」結果引來騷動。有人回應何稱「你坐返底先」，又指「開唔開庭唔係我話事」。

至於身為大律師的劉偉聰則大叫：「我唔知自己D幾（第幾名被告），我係劉偉聰。」書記回應謂：「你係D16。」劉再指：「D16 in person（自行代表）呀，唔該！」

【11:45】記者無法進入提訊的一號庭聽審，逾百記者只能透過電視直播觀看庭內情況，惟直播畫面中，整整一半畫面是顯示法庭的天花板，下半部份則是法庭的牆壁，即有五份四的畫面是天花板及牆；只有最下的五分一畫面顯示律師席，甚至連律師席都未能完全覆蓋。

而裁判官席，位於畫面的左下角，大小如一隻手指公；連裁判官席上的區徽亦「崩了一角」，未能完全顯示。

本報向在司法機構新聞官查詢，是否可以調校鏡頭，好讓畫面能顯示整個律師席及被告的位置。新聞官先稱「我問下，我問下」，後來回覆稱「盡咗力喇，調校到最盡」。

司法機構隨後再開放記者室，供未能取籌的記者觀看直播，記者室內約有40名中外記者，坐位不敷使用，新聞官需安排「加櫈」。

【11:10】法院職員於10時半開始派發公眾席籌號，然後安排市民進入旁聽法庭觀看直播。所有籌號於15分鐘內派完，數十名輪候市民未能入席，需於法院大樓一樓等候候補座位。法院職員表示，若有取得籌號的市民離座逾15分鐘，便會將其座位安排予後補者。

提訊的法庭於一號庭，司法機構稱，由於案件被告超過40名，其法律代表人數眾多，法庭內的座位（共95個）會全數分配予他們，沒有家屬及記者可以進入庭內。

司法機構安排三個法庭的延伸部份轉播案件，並提供共66個記者席和95個公眾席。最近的是第一庭旁邊的第二庭，有30個記者席和40多個家屬席。另外亦撥出原是死因庭的第十八庭及陪審員集合處，提供36個記者席、90個公眾席和5個公眾企位。

【10:40】長毛梁國雄今日原本正面對泛民8.18遊行案審訊，代表梁國雄的資深大律師潘熙甫開庭，要求該案押後至11時半，以便梁到隔鄰第一庭處理涉及國安法的案件。潘熙表示，梁國雄不明白為何被控，昨晚在警署無法入睡，並且需要服藥，對於現況感到混亂，希望先處理國安法的保釋事宜。

潘熙又指尚未收到控方就該宗案件的指控，他也只是在開庭前夕才與梁見面。潘自言頗熟悉梁的情況，如果法庭批准他在國安案代表梁，他非常樂意如此做。

潘又稱未知總裁判官會如何處理今次國法安案件的保釋事宜，但謂：「可能到時批准保釋呢。」此話一出，惹來庭上一陣笑聲。

8.18遊行案主審法官胡雅文表示，國安案的保釋申請或需要一整天時間，建議梁在該案向總裁判官提出先行聽取其申請保釋的陳詞，然後梁由代表律師留在該案法庭內應訊，好讓本案聆訊可以繼續。

47名被告為戴耀廷（56歲，退休）、區諾軒（33歲，大學客席講師）、趙家賢（35歲，東區區議員）、鍾錦麟（32歲，西貢區議員）、吳政亨（42歲，無業）、袁嘉蔚（27歲，南區區議員）、梁晃維（23歲，中西區區議員）、鄭鴻達（32歲，東區區議員）、徐子見（53歲，東區區議員）、楊雪盈（34歲，灣仔區議員）、彭卓祺（26歲，南區區議員）、岑子杰（33歲，沙田區議員）、毛孟靜（64歲，無業）、何啟明（32歲，深水埗區議員）、馮達浚（25歲，從事數碼營銷）、劉偉聰（53歲，大律師）、黃碧雲（61歲，無業）、劉澤鋒（24歲，議員助理）、黃之鋒（24歲，無業，正於赤柱監獄服刑）、譚文豪（45歲，商人）、李嘉達（29歲，觀塘區議員）、譚得志（49歲，現因其他案件還柙）、胡志偉（58歲，無業，現因其他案件還柙）、施德來（38歲，無業）、朱凱廸（43歲）、張可森（27歲，屯門區議員）、黃子悅（23歲，學生）、伍健偉（25歲，元朗區議員）、尹兆堅（51歲，葵青區議員）、郭家麒（59歲，醫生）、吳敏兒（50歲，職工盟主席）、譚凱邦（40歲，荃灣區議員）、何桂藍（30歲，無業）、劉頴匡（27歲，辦公室助理）、楊岳橋（39歲，大律師）、陳志全（48歲，無業）、鄒家成（24歲，學生）、林卓廷（43歲，北區區議員）、范國威（54歲，西貢區議員）、呂智恆（38歲，社工）、梁國雄（64歲，無業）、林景楠（32歲，商人）、柯耀林（49歲，西貢區議員）、岑敖暉（27歲，荃灣區議員）、王百羽（30歲，元朗區議員）、李予信（27歲，東區區議員）、余慧明（33歲，醫管局文職人員）。

本案的案件主管為警隊國安處高級督察張堃婷、律政司派出副刑事檢控專員楊美琪代表。

各人被控一項串謀顛覆國家政權罪，控罪指被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，在香港一同串謀及與其他人串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或者參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，即：

(i) 為以下目的宣揚、進行或參與一項謀劃，旨在濫用其當選立法會議員後受《基本法》第73條受託的職權—

在立法會取得大多數控制權，藉以對香港特別行政區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過；

迫使行政長官根據《基本法》第50條解散立法會，從而癱瘓政府運作；

最終導致行政長官因立法會解散和重選的立法會拒絕通過原財政預算案而根據《基本法》第52條而辭職；

(ii) 為達致該謀劃，參與或不參與立法會選舉，及/或煽動、促使、引致、誘使他人參選或不參選該選舉；

(iii) 承諾或同意當選立法會議員後，及/或煽動、促使、引致、誘使他人當選立法會議員後，在審核和通過政府提出的財政預算或公共開支時，按照該謀劃，行使或不行使其根據《基本法》第73條所訂的職權；

(iv) 承諾或同意在該選舉中當選後，及/或煽動、促使、引致、誘使他人在該選舉當選後，故意或蓄意不履行，或故意或蓄意疏於履行其立法會議員職責，即擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公，為香港特別行政區服務；

嚴重干擾、阻撓、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能的行為。

【案件編號：WKCC813/21】

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