【本報訊】今次警方大規模檢控民主派初選人士的行動中，兩名涉案被捕的非華裔人士暫未被起訴，包括參與統籌協調民主派初選的前民主動力司庫、美籍人權律師關尚義（John Clancey），以及曾參加九龍西初選的融樂會副主席、印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews），他們獲准續保至5月4日。關尚義揚言：「此刻我沒有恐懼。」

關尚義昨在家人陪同下到將軍澳警署，步入警署前向記者展示Rutger Bregman著作《Humankind: A Hopeful History》，並朗讀書中句子勉勵港人，「希望港人繼續以積極、有希望嘅角度嚟睇human nature，因為香港人不嬲都反映到好積極爭取人權、民主等等」。他指就如書中所寫，全世界大部份人士都是這樣積極地追求民主，縱有人壓迫大家的權利，不准眾人行使權利，「希望我哋互相幫手、互相支持，一齊做一個好啲嘅社會」。被問到有否害怕失去自由時，關尚義說：「此刻我沒有恐懼。」

鍾劍華：政府投鼠忌器

關尚義離開警署時透露暫未被起訴，5月4日再報到，正正是1919年五四運動的紀念日。他認為五四運動是中國歷史的重要事件，是進求民主自由的運動，非常樂意當日再報到。他指出，多名民主派人士被扣押，香港的民主自由正被不斷收窄，雖然他今次沒被起訴，但會繼續支持被起訴的民主派人士，並重申他們沒有違法。

曾參加九龍西初選的安德里昨午約4時在律師陪同下進入紅磡警署報到，逗留十多分鐘後離開。律師表示安德里獲准繼續保釋至5月4日，安德里離開時婉拒傳媒訪問。

對於關尚義及安德里未被檢控，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為政府投鼠忌器，「安德里係南亞裔，雖然佢係香港人，但南亞裔社群喺香港嘅人數都唔少，政府都唔想節外生枝，為呢件事挑起族裔矛盾；關尚義係美國籍，如果要告佢，都要考慮美國同國際社會反應，（政府）都唔想反應大到控制唔到」。