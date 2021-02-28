去年12月底，英國出現傳播力更強的武漢肺炎變種病毒，港府隨即宣佈禁止所有英國航班來港。禁飛令下，大批因公務、探親或其他原因到英國的港人全部無法回家，至今已兩個月。惟林鄭政府疑因政治考慮，一直冷處理滯英港人的求助。入境處證實至今收到多達800名港人查詢及求助。在港府拒提供支援下，滯英港人只能自救，以自己的方法回港。

駐英記者︰李雨夢

【坐42日疫監為見病重妹】

在英國工作多年的Sonia，由於妹妹病重入院，必須回港探望，她尋遍政府部門亦無任何回應，最終以自己的方法回港，她決定先到其他國家隔離21日，再轉機回港檢疫21日，即合共隔離42日，只望可見親人一面。

Sonia表示，上月初突然接獲妹妹病重的消息，「佢本身都係健健康康、冇乜大病，突然五日之內急轉直下，由行得走得到危殆需要搶救，令我好急要即刻返香港，本身係冇返香港嘅planning。」

入境處衞生署互相拋波

由於家人病情危殆，但亦知道香港對英國實施極為嚴謹的入境限制，故Sonia亦有尋找入境處及衞生署協助，了解能否酌情處理，「但兩個部門都話係對方負責，入境處淨係話同我開file，之後冇咗件事」。

最終Sonia向到英國探親而滯留當地、亦有份協助滯英港人的觀塘區議員畢東尼求助，獲得資訊後決定先行到別國停留21日，然後再回港。

對於政府部門的無視及不作為，Sonia直言感到無助及憤怒，「係香港政府先咁荒謬，唔畀自己嘅市民返屋企，入境處覆我淨係話勸大家呢段時間唔好返香港，完全無任何支援。」目前在別國停留的每一天，對於Sonia來說都異常煎熬，「因為我個妹情況係分分秒秒都變緊，佢𠵱家仲喺ICU昏迷緊，touch wood佢聽日死咗我都冇嘢可以做到。」

畢東尼指，自政府宣佈禁止英國航班抵港後，至今累積有逾300個滯留個案，「收到好多求助個案，有130個情緒出現問題」。求助個案中，不少是到英國探親的長者，「最年長嗰位係90歲婆婆，又有啲係懷孕個案，又有癌症病患者，𠵱家都返唔到去覆診」。

畢東尼一直跟各政府部門溝通，「由第一日到𠵱家，我哋都希望政府有個時間表，我哋𠵱家只能睇航空公司，最快嘅機係話3月尾先可以返香港，真係好失望」。