47名參與民主派初選的人士被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，案件周一（3月1日）在西九龍裁判法院提堂。控方申押後案件3個月，讓警方繼續調查，反對所有被告保釋。聆訊至晚上10時仍未完成。同一時間，警方在法院門外築起封鎖線，截查所有進入法院人士，一名姓丘男子聲稱是被捕人律師，需進入法院，警方要求他出示相關證明遭拒，警方向之警告後將他拘捕帶走。伍展邦律師周二早上向《蘋果》表示，其法律團隊成員丘律邦已獲釋。

伍展邦律師周一晚向《蘋果》確認，被捕人為律師丘律邦，是其法律團隊成員，該團隊在本案代表9名被告，包括趙家賢、鍾錦麟、劉頴匡、楊雪盈等。他指警員沒有向他解釋為何拘捕丘律邦。

警方未解釋為何設封鎖線 指丘「不合作並要求繼續前進」

警方指，周一晚約9時半，一名34歲姓丘本地男子越過警方於西九龍裁判法院外設立的封鎖線，警員遂上前截查及了解，經多次警告後，該名男子表現不合作並要求繼續前進，而且拒絕出示任何身份證明文件，人員遂以「阻礙警務人員執行職務」及「未能出示身份證明文件」將他拘捕。該名男子現正被扣留調查。

警方又指，當時是按行動需要設立封鎖線，所有進出封鎖區的人士如有合理目的，並持相關證明，均可獲許出入封鎖區。

據現場消息指，丘曾與警員表示自己是律師，並需入法庭。不過，警察表示不相信，更稱他「扮律師」，要他出示律師證，丘回覆沒有携帶在身，但表示可以提供身分證，可惜警員竟指他「冒充律師」，並拘捕他。

泛民代表律師要求交代不果

晚上9時45分，警方在法院門外築起封鎖線，截查所有進入法院人士，一名身穿西裝、手持文件的男子，傍晚欲進入法院大樓，但於行人路旁被警員截查，他聲稱自己是被捕人的律師，稱需進入法院，要求警員「唔好阻礙我」，警方要求他出示相關律師證等文件，但他拒絕，又質疑警方無權力封鎖西九龍法院，與警員糾纏近5分鐘後，警方向他作出警告後，並將他拘捕帶走。

近10時，聲稱在庭內代表泛民人士之一的律師伍展邦與另一女士走到法院外，質疑警方為何拘捕其律師，亦質疑警方為何要求律師進入法院要出示證明文件，稱「我冇聽過律師入法庭要證明文件」，指其被捕律師姓丘。

有警員稱不知發生何事，指涉事人並非他拘捕，然後她了解後，指被捕人士人士現時在長沙灣警署扣查，要求伍到警署了解。伍稱他正在代表被告辯護，不能走開，要求警員交代發生何事以及相關的報案編號，因為他需要向法官交代，但警方未能提供。其後伍氣沖沖與女士返回法庭。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！