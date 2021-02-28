47名參與民主派初選的人士昨日（2月28日）被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，並被通宵扣留。案件原定今早（1日）11時於西九龍裁判法院提堂，數百市民響應民陣呼籲排隊入場企滿法院，部份人更通宵輪候。案件至延至下午才正式提堂，大批市民仍繼續在法庭外圍聲援，其間曾舉起「五一」手勢和叫喊口喊，警員即舉起藍旗和紫旗，並嘗試上前推進。

雖然庭內輪候公眾和家屬席人數早已爆滿，但至中午仍有過百人在大樓外排隊，希望入內支持。天主教香港教區榮休主教陳日君、民主黨創黨主席李柱銘、前主席劉慧卿和何俊仁等亦到場排隊；多國駐港領事館人員、外交代表及歐盟駐香港辦事處副辦事處主任Charles Whiteley（韋理斯）亦到場。《蘋果》正現場直播庭外情況。

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下午3時許，大批未能進入庭內的黑衣市民繼續在庭外席地而坐輪候，有市民播放《海闊天空》，佔中發起人之一陳健民，以及李卓人、何秀蘭等人下午陸續到達法院。

有黃店負責人到庭外派發三文治和飲品予輪候市民，其後有市民叫喊「香港人加油」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號，並舉起「五一手勢」，警方兩度舉起藍旗警告。不過，庭外市民更見激動，繼續叫口號和舉「五一手勢」，警方之後舉起紫旗，叫咪斥責市民叫喊的口號有分裂國家意圖，又聲稱他們非法集結。其後大批警員到場，一度走到庭外的行人路推進，疑驅趕正排隊的市民，但最終只取走一段橙帶。

下午近4時，警方走到東京街西和通州街的十字路口，沿路驅趕市民。其後警員叫咪，聲稱附近有非法集結，已根據《公安條例》封鎖東京街西一段，要求市民立即離開，否則會驅散或拘捕。

警方之後再於東京街西、法院對面的行人路，向英華街方向舉藍旗。大批警員其後沿東京街西推進，並拉起封鎖線包圍一個巴士站，至少14人被截查。在英華街、東京西街交界，有警員叫咪聲稱使用安全島的時間超出合理時間屬違法，要求站在安全島的人士離開。

本身是長毛友人的羅女士帶同8歲和7歲的小朋友下午到庭內聽審，她表示，自己在早上8時已到庭外排隊輪籌。

排隊市民繞法院一圈 岑敖暉fb籲轉其他法庭聲援手足

今早8時15分，已有過百名市民在法院大樓外輪候公眾席位置，當中包括被告家屬，而排頭幾位的是多名天水圍連線成員，包括元朗區議員林進。未到10時，庭內輪候公眾和家屬席人數已爆滿，據知每名被告只有一名家屬可坐於家屬席，其餘人士要輪候公眾席，不過場外仍有數百人等候，包括天主教香港教區榮休主教陳日君，中大學生會兩名前會長張秀賢、周竪峰等。

至11時許，到場聲援被告的市民越來越多，由法院門外的通州街轉彎至東京街，再延伸至英華街和發祥街，幾乎把西九龍裁判法院大樓圍了一圈。

由於到場聲援人數太多，不少市民未能入庭，因初選被捕的岑敖暉其Facebook專頁於中午發帖，先感謝大家到場支持岑，指由於現場人士眾多，籲未能旁聽此案的市民，可以轉到4庭、8庭、10庭、14庭聲援其他手足。

阿牛舉「釋放政治犯」橫額 遭警舉藍旗警告

大量市民不斷到法院門外聲援，令久違的口號聲再在街頭響起。民陣召集人陳皓桓與公民黨、民主黨、工黨、職工盟等代表先後發言後，陳皓桓在場帶領排隊市民叫口號，舉起三指手勢，高叫「聲援緬甸人民，對抗極權政府」，又舉起五一手勢，齊呼「五大訴求，缺一不可」，更有市民一度自發叫出「光復香港，時代革命」口號。

社民連曾健成與市民帶同多張「釋放政治犯」和寫上市民打氣祝福說話橫額和紙牌到場聲援，並將之放在法院外圍牆上和地上，立即有警員上前用鐵馬將橫額等圍起。在多名政黨代表發言約15分鐘後，有警員要求在場市民收起所有橫額，更一度舉藍旗警告在場人數眾多，要求散開。

曾健成表示，警察稱若展示「釋放政治犯」橫額便屬「同一目的」，會以限聚令票控。在場數十名警察亦在人龍旁的行人路驅趕圍觀市民以至採訪記者，有警員配備旗袋以至戴上手套，並開咪要求在場市民散去以免違反限聚令。現場所見，有警員亦帶備警告涉違國安法的紫旗。

大波Man現身惹混亂 警反警告聲援人士

而至上午約11時，早上到場揮國旗「支持國安法」的示威者離去。但到下午近2時，藍絲大波Man現身法院外，民主派支持者報以噓聲，又上前指罵大波Man，引起一陣混亂。警方帶走大波Man，並一度向聲援人士舉藍旗，開咪指現場人士有機會構成非法集結罪，呼籲在場人士向後退。

鄺俊宇續保後旁聽冀港人撐住

涉及同案被捕但昨日未被起訴的民主黨元朗區議員鄺俊宇7時多也到達法庭外，排隊輪候聽審，一臉倦容的他表示，感謝市民大清早便到場聲援，希望香港人撐住。

民主黨前主席劉慧卿排隊時接受訪問，她表示知道或未能安排入法院，但「冇得入法院都要到場支持」。她說，今早已做了多個外國傳媒訪問，可見事件是轟動全球，亦有多國使節到場，有如內地維權人士受審的情況。她認為，到場的香港人是要表達心意支持47名被告，也是要支持自己，呼籲市民到場聲援，「大家都嚟，就算冇得入法院，都要去支持佢哋，畀佢哋知道，佢哋係唔孤單嘅」。她又寄語港人不要放棄，亦不要被嚇怕，繼續用自己方法爭取民主自由，強調絕不接受「香港玩完」說法。民主黨創黨主席李柱銘、前主席何俊仁、同樣被控告但暫准保釋的涂謹申其後亦到場。

羅卓堯到場「陪伴」：可以一齊行嘅都一齊行

醫管局員工陣線多名成員也有到場，聲援被告之一的主席余慧明，副主席羅卓堯表示，到場聽審是一種「陪伴」，「想一齊行囉，佢都行到咁樣、好多嘢可能要佢一個人承受，任何嘢可以支援到可以一齊行嘅都一齊行」，由於被告眾多，他們到場排隊也希望確保余的家人到場能到庭內聽審。對於衞生服務界初選參與者中只有余一人被控，他認為或因工會及余本人也「行得較前」，但極權隨時打壓任何人，他坦言現時心情複雜，「成個工會理事都唔知會唔會再有其他人出事」，但認為一如香港人只能見步行步，疫情下尚需要醫護人員講真話，「（工會）守得幾耐得幾耐」。

涉前年8.18非法集結案的李卓人今到法院繼續應訊，他表示對47名民主派被控告感到荒謬，認為所有初選參選人按《基本法》規則，國安法下好大機會冇得保釋，希望香港人繼續加油。

沙田區區議員、曾被警司朱經緯毆打的鄭仲恒今早8時已來排隊，以個人身份來支持其中一名被告陳志全。他認為政府以《國安法》控告47名民主派人士，完全沒有準則可言，「好似把老牛（牛肉刀）行喺條頸到咁」，如同警告所有民主派人士；而初選是民主社會所容許，根本是剝削了香港人民意，「嚟緊立法會，邊個可出來選？會唔會再有政治審查？」他亦擔心47人今日應不能保釋，「可能拖一、兩年先審，隨時用《國安法》影響選舉」。他寄語47人要撐住，期望港人繼續堅守理念。

周小龍：見證到最多人嚟西九法院聲援歷史

香港連鎖童裝品牌Chickeeduck老闆周小龍亦有來聲援，他稱今早8時多已到場，指今日是香港歷史性最荒謬的起訴，亦見證到最多人來西九龍裁判法院聲援的歷史。他稱政權不停做荒謬的事，為被捕的人士祈禱，及感到傷心。他又稱政權不停做錯事，如建議當立法會議員要人大常委提名等，「呢啲事排山倒海而來，巿民就更有空間去反抗」。質疑為何愛國不包括愛香港，又指這些決定反而能令港人更團結。

市民冀政府「唔會繼續咁無恥 」

巿民林先生今早8時已到庭外，他稱對當局的檢控感不滿，因此要出來聲援被告的47位泛民人士。他認為參加初選是自由社會應有權利，批評政府濫捕及濫告，並直言香港面對十分艱難的日子，故現在可做的是對公權力無限擴大表示憤怒和不認可，又認為仍有很多巿民有不滿，雖然不少巿民對發聲有顧忌，但至少他自己仍願意站出來。他亦擔心47名人士料未能保釋，故要來表達意見，希望政府「唔會繼續咁無恥，當社會完全無羞恥之心，唔理公眾感受，咁呢個社會就無希望」。

裝修公司員工：幾乎全公司到場聲援

另有裝修公司老闆帶同數名員工一同到場撐場，他們已非首次來法庭聲援。該公司員工謝先生指昨日看到有關47人報到前夕的新聞影片後「睇到想喊」，故向老闆提出來法庭聲援，並與數名員工一同來，希望47名民主派人士不要覺得孤單。他們等到近12時仍未能進入法庭，但仍未打算離開，「我想佢哋睇到仲有好多人出來，着黑色衫，支持佢哋」，亦希望香港人「唔好放棄唔好慣，保持憤怒」。被問到是否有說話與47名被告說，他稱「唔講啦，會喊」。其後他熱淚盈眶，表示「加油啦！」他又稱會等到囚車離開為止。

司法機構昨宣佈就一宗處理涉及數十名被告的案件，盡量預留額外座位及作出特別公眾旁聽安排。惟其公告顯示，除律師外，所有家屬、記者及公眾人士均不能直接在庭內旁聽，只可在庭外延伸部份聽審。早上約8時15分，司法機構安排在法院外排隊市民分批進入法院大樓，有司法機構職員向排隊者派發紙本表格，提醒市民進入法院時須填寫表格或使用「安心出行」應用程式掃描二維碼，並每次10人分批進入大樓。

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