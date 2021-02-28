好久沒有去走山頂的環迴步行徑了。多年前，常同妻子在周日上山，從夏力道接盧吉道（或反向）步行一圈，約一小時。偶爾會遇見朋友。那時也常帶外地來的朋友去，但大都只走到可以全方位看整個維多利亞海港及兩岸景色的彎角，朋友譁然觀賞後就往回走。

九七前兩年，世界各地遊客蜂擁來港，為殖民地的消逝作懷念之旅。九七後是大量大陸旅客湧到。對我們這些老香港來說，那時去山頂就忽然變成是陷入混亂嘈雜的災難了。纜車站終點的觀景台，也從「老襯亭」變為「爐峰塔」又變成「凌霄閣」，後又建一山頂廣場，一個清幽安寧的休憩點變成購物飲食商場。包括我在內，一些對步行山頂情有獨鍾之輩，也就興致索然也。

直到最近再去，可能是經歷這兩年反送中和疫情之故，山頂的喧嘩災難不復見，走向環迴步徑，有許多說着本地話或外語的人群，和他們帶着的狗狗。斯文，說話聲量不大。邊走邊見到些過去沒有注意的事物，比如沿途的精緻欄杆，石造的長椅，雕着特色圖案的燈柱，還不時見到凸出的觀景區。這些東西不是見過多次嗎？怎麼那時視而不見，如今忽覺新鮮呢？還有山邊小小的讓行人避車的落腳處，顯得開闢步行徑者的細密心思。

過去記憶最深的是那顆根鬚如珠簾下垂的超大印度橡樹。但這次注意到更多樹身和根部極古怪的大樹，見到岩石縫中迸出來的紫色葉子，和樹上少有的小鈴鐺花。

走累了，來到一個觀景口，那裏有一張石椅，有兩家人剛剛坐下，我走到觀景欄杆遠望，這時剛坐下的一位男士起身招呼我去坐。我不認為他認得我，讓座純因見我年老。我推讓一下，但還是坐下了。

精緻欄杆、石椅、雕花燈柱，和舒服閒適的步行徑，怕難再有了。香港融入大灣區後，大量的人口交流互換，那時候，很可能會有一個人橫躺在石椅上也不給老者讓座。

誅心論者或會說，設計這樣好的步行徑，怕是因為那時的山頂區大都是洋人居住吧。不錯，但那也反映了西方人對生活品質的要求。這種生活品質要求的背後，代表一種文化，一種文明，甚而是自由、法治的價值觀。

大約十年前我去青島，適逢大雨成災之後。當地導遊說，大雨讓青島大部份市區街道都被水淹了，唯獨舊區，也就是德國殖民地時代的街道房屋，沒有水淹，因為下水道做得好，好到一百年前的工程，仍有零件存放在牆壁上，以便後世維修。

青島、天津、上海，凡是曾經有過租界的地方，都有結實、古雅、可觀的老房子留下。連中共要人，都選在這些老房子居住或開會。新建的高樓大廈，或虛有其表，或根本反映了暴發戶奢靡的醜態。

劉曉波說，中國要實現西方那樣的文明，需要「當300年的殖民地」。這句話被愛國人士指斥為「賣國言論」。但如果從中國各城市的租界留痕，和香港經歷150多年殖民地之後卻使昔日文明迅速淪落來看，也許真如唐代房玄齡所言：「戎狄志態，不與華同」了。300年殖民地在回歸後也會翻轉呢。

我見過老襯亭，也見過爐峰塔，比較現在的凌霄閣，我寧取前兩。也喜歡老襯亭這名字。據聞這名字源於當年有句話說：「太平山頂望落去老襯數唔晒」。老襯亭名稱勝在夠坦白，不須假惺惺講甚麼精英、人才。證諸1980年代中英談判以來，香港人在政治上，的而且確是「老襯數唔晒」。

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李 怡