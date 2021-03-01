中共喉舌《大公報》日前以頭版加社論鞭撻新任食物及衞生局常任秘書長劉利群，炮轟劉任職食環署署長期間放任「黑暴」，又指劉的丈夫社聯行政總裁蔡海偉是支持黑暴分子。政務官出身的新民黨主席葉劉淑儀今早在電台節目中再度為劉發聲，斥批評劉利群者「唔明白政府運作」，指控蔡海偉是「黑暴」大腦的人更是出於「無知」；對於有人要求由中聯辦或港澳辦對政務官進行背景審核，她亦認為是「橫生枝節」。

葉劉淑儀日前指，不應該對劉利群人身攻擊，形容有點像文革批鬥；她今天接受電台訪問時再為劉利群護航，對於建制陣營有人不滿劉利群在反送中運動期間沒好好處理連儂牆，葉劉斥批評者「唔明白政府運作」，指食環署的決定是因為有訴訟尚未審議，該宗司法覆核至2019年仍未完成，故當時是依法辦事，但做法可能有待商榷。

她又估計，拒拆連儂牆不是劉一個人的決定，形容當時的政治形勢「騷亂得好緊要」，而且接近選舉，相信「政府高層都認同要依法辦事，點會佢一個人決定」。

反駁抹黑出於無知

有報章指控劉利群擁有英國國籍，葉劉解釋，不少公務員在回歸前都獲發居英權，除非出任主要官員，否則不用「翻舊賬」，並強調「到目前為止都冇法例話常秘唔可以有英籍，（公務員）宣誓就另一回事」。至於有傳蔡海偉是泛民的策劃首腦、劉利群則是泛民「內奸」，葉劉怒斥「離譜」：「如果有就拉咗啦，你當佢（蔡海偉）係戴耀廷咩？話所有民運、工運都係佢哋搞，我覺得呢啲（批評）係出於無知，又唔明政府運作，亂鬧唔係咁好，好打擊公務員士氣」。

葉劉擔心，有人用中央提出的「愛國者治港」大造文章，打擊公務員士氣，有公務員因此而提早離職，直言香港百廢待舉，不少政策需要資深政務官處理，「就算有好忠誠嘅局長，草擬宣誓條例都需要公務員幫手」，直指「用無厘頭、無事實根據嘅（言論）去攻擊政務官，係傷害香港利益，亦等同傷害國家嘅利益」。

建制陣營「建議」將700多名政務主任的人事檔案呈交港澳辦和中聯辦的對口單位，將來政務主任擢升須由兩辦副署同意，兼且由駐港國安公署審查背景及往績，葉劉指「冇必要」，認為政務官的升遷制度一直行之有效，而政務官是否真正愛國者已經有宣誓制度處理，不需要「橫生枝節」。

馮煒光批政務官「暗地去中國化」

「梁粉」馮煒光繼續扣政務官帽子，周日（28日）在親建制媒體《HKG報》撰文，指「香港最大的「反中」政黨——AO黨」，認為公務員事務局局長聶德權擢升劉利群，等同告訴一眾AO，「縱容黑暴，打壓愛國才有官升」。而《星島日報》今天的政治專欄則指，劉利群的擢升應是前任公務員事務局局長羅智光及前常秘周達明在任時的決定，指聶德權及現任常秘楊何蓓茵只是接手處理，形容聶「躺着也中槍」。

馮煒光同時狙擊政府內部所有重要政策文件第一稿一定是英文，指除非和內地溝通，才繙譯成中文，質疑官員「重英輕中」，是「暗地去中國化」；他又批鬥政務官不願與非政務官出身的特首合作，曾在梁振英任內擔任新聞統籌專員的他指，2013年底梁振英要求官員草擬在大灣區覓地建公屋的文件，該文件後來被傳媒披露；馮透露：「事後排查，發現曾接觸過這份機密文件的不出30人，不是相關局長便是AO。」諉過洩密者令計劃胎死腹中。

對於有首長級官員被左報「文革式」批鬥，又建議設立制度由兩辦選拔審核官員，聶德權回應指政府官員任命有既定准則，規定升遷在品格、才幹等資歷，並由晉升委員會推薦最合適人選。至於高級公務員的聘任及晉升，亦要由法定及獨立的公務員敍用委員會去給予意見。強調會不斷完善制度，亦會虛心聆聽意見，進一步改善工作，希望「討論建基於事實」，才會對香港有正面發展。

聶德權：常秘宣誓體現愛國者治港

對於有媒體炮轟新任食衞局常任秘書長（食物）劉利群在「黑暴」期間縱容貼文宣，卻迅速清理愛國標語，葉劉淑儀為劉利群護航呼籲停止「文革式」批鬥。聶德權指留意到有關首長級公務員主任獲晉升更高職級的事情引起了多方關注及不同意見，他強調公務員晉升有一套機制及既定準則，是根據公務員事務規例所制定的準則，包括有關人員的品格才幹、經驗、職位所需要的資歷等，並經過晉升委員會推薦最合適人選，公務員事務局局長亦會表達對任命的評價。他強調公務員事務局早前已要求去年7月1日前受聘公務員宣誓，包括常任秘書長，認為有關安排已體現「愛國者治港」的責任和條件，並指團隊會虛心聆聽意見，希望有關討論建基於事實。

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