因參加前年衞生服務界民主派初選而被捕的註冊護士劉凱文，昨天穿上預備被拘押的裝束及戴上膠框眼鏡到警署報到，因為一旦被還柙，便要除下所有飾物，連金屬框眼鏡也不能配戴，故他做好最壞打算。得悉暫仍獲續保後即時返回入住的酒店，戴回平日會戴的耳環及金絲眼鏡，今早9時已到西九龍裁判法院旁聽初選搜捕案，希望港人能在不同崗位聲援每名民主派初選的參選人。

質疑檢控準則 提早報到心情極沉重

劉凱文在法院外接受《蘋果》訪問時指，至今對警方的檢控準則存在很多疑問，「而家政權個紅線去到邊？我哋真係充滿問號」。劉憶述昨日到警署報到期間心情極差及沉重：「因為《國安法》最恐怖嘅地方，係我哋嗰個控罪，最嚴重可以監禁3至10年，再加上好多唔明朗嘅地方，可能無陪審團、有指定法官、被扣旅遊證件 。」

他指上周五收到警方要求提早報到的電話後，原預計會被起訴，昨日報到前已與同事預先告別並交帶工作，並指至今最放不下的是香港人，因為他在抗疫崗位，一直未有離開，希望能在公營醫療崗位為香港人發聲，「我都係因為想做呢啲嘢，所以至投身政治，想以唔同崗位服務香港」。

欲在醫療崗位為港人發聲

他稱，明白香港人在近年的社會運動中，會對香港逐漸流失希望，他個人亦有失望及沮喪的時候，「但我都留喺香港，希望以自己嘅身位、以個人微弱嘅力量，希望為香港嘅全民健康同醫療體制盡一分力。縱使我哋見到好黑暗，陰霾一路籠罩住我哋，政治氛圍已經步入冰點以下咁耐，我哋冇辦法唔沮喪，但我哋都係要對未來心存希望，香港人嘅未來一定要由香港人行返出嚟先得」。

問到在立法會選舉方式即將大變下，未來還會否再參選時，劉凱文稱目前最重要關心和聲援47名已被還押的民主派戰友，「其他嘅嘢都唔係呢個時間討論同關注嘅」，並指心情至今仍十分複雜和沉重。

記者 林俊謙

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