食物及衞生局上月宣佈，由2月18日起食肆可恢復晚市堂食，但顧客須以手機掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料，惟當局一直未有回應如食客留假資料會否被檢控。有消息指明日（2日）起食環署會派出便衣人員「突襲」食店，如發現食客沒有留下手寫資料或使用「安心出行」，將可能被票控罰款5,000元。《蘋果》正向食環署查詢有關事宜。

消息指自從當局實施恢復晚市堂食，要求顧客須以手機掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料，不少人手寫「林鄭月娥」或「鄧炳強」等官員名稱，明日（2日）起食環署將派出便衣人員「突襲」食店，如發現食客沒有留下手寫資料或使用「安心出行」，將可能被票控罰款5,000元。

事實上，以往食衞局局長陳肇始被問及市民如留虛假資料是否違法，惟她並未有回應。早前有網民製作非官方「安心出行」程式，政府資訊科技總監辦公室曾回應指，製造或使用有關偽冒程式有可能觸犯相關法例。

翻查政府憲報有關掃描「安心出行」的指示，並未有提及市民提交虛假資料屬違法。執業大律師陸偉雄早前曾指出，若有人因為使用假應用程式或假資料而獲得進入這些場地的許可，性質等同行騙，有機會觸犯不誠實使用電腦或行使虛假文書的罪行。

食環署未有回應傳聞

食環署發言人回覆時未有回應「突襲」傳聞或食客提供假資料是否違法，僅重申根據599F章，餐飲業務負責人如採取一系列防感染措施及兩項新增措施，包括確保顧客在進入處所前掃描「安心出行」場所二維碼，或登記其姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，並保留紀錄31天，可放寬堂食時間至下午9時59分及不多於4人同坐一桌。署方稱會加強巡查，在初期會進行宣傳教育，並在適切階段採取嚴厲的執法行動。

若有餐飲業務處所違反599F章中有關「安心出行」的措施，其負責人將會被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

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