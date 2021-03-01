大學教育資助委員會（教資會）發表最新年報，2019/20學年共有2,120名學生退學，當中1,804人正修讀學士學位課程，較上一學年增加約15%，亦是創16年新高；當中理工大學整體退學人數超過500名，為八大院校的榜首。

根據最新數據顯示，在2019/20學年，修讀學士學位的退學人數為1,804人；修讀副學位、研究院修課課程的退學數字分別有280及37人。當中理工大學整體退學人數為505名，較18/19學年的359名飆升40.6%，為八間大學中退學人數最多；其次為城市大學，362名學生選擇退學；港大及中大退學人數亦超過300名，分別有357名及311名，科大退學人數則上升35%至207人，浸大及嶺大則分別有160名及68名學生退學。

來港交流生得不足3,500人

武漢肺炎持續超過一年，報告顯示，2019/20學年來港的交流生人次僅3,498人，但離港的交流生則高達5,663名，當中以港大的人數最多，高達1,667名。此外，年報顯示有約1.9萬名非本地學生修讀各級教資會資助課程。

科大：疫情影響交流生來港

《蘋果》就退學人數及交流計劃向八大院校查詢，其中科大回覆時指，每年均會收到同學所提交的退學申請，原因包括學業、工作或家庭等各項因素；續指上學年受到疫情影響，學生交流計劃受到影響，故於該學年暫緩了實體交流計劃，因此來港交流學生數目較往年下跌。而其餘院校正等待回覆。

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