新一份財政預算案公佈政府會分期推出合共5,000元的電子消費券，被狠批做法「離地」及不體恤民情。財政司司長陳茂波在一個電台節目上指出，消費券分多少期派發、每次派發多少金額存有調整空間。至於被質疑小商戶未必能受惠，他透露當局會要求儲值支付工具商，以優惠價，協助不同商戶安裝相關工具。

陳茂波指出，本港經濟連續2年面臨衰退，考慮到當前經濟困難，上周公佈的預算案需考慮赤字問題，同時要謀求長遠發展，包括將資源用於抗疫方面，以及保持財政實力應對中美關係等國際環境變化。另外，政府根據《基本法》要求，要力求收支平衡，不能實施外匯管制，須捍衛聯繫匯率。

電子消費券爭議不斷，他續稱，連日來聽到各界對電子消費券的不同意見及看法，當局會研究包括分多少期派發及每期所派發的金額等，相信仍有調整空間，希望屆時能達到政策目標之餘，又可兼顧市民的需要和體驗。他會要求儲值支付工具商以優惠價，協助商戶安裝涉及的電子工具，現時正與包括八達通等營運商進行商討。

有結構性盈餘仍拒減稅 辯稱經常開支增長大

至於宣佈會調高股票印花稅稅率至0.13%，令港股即日暴跌。他指出，本港的市場效率很高，除印花稅外，很少徵收其他收費，股票印花稅率增至0.13%。換言之，買10萬元股票只增多30元印花稅，對一般投資者的成本增加不大，相信影響較細。當中只會對一些高頻交易產生影響，有時令市場波動性大，但整體來說，今次提高稅率對本港優勢及整體競爭沒有太大影響。

陳又表示，自己剛上任財爺的時候，外界指本港有結構性盈餘，建議要想辦法將盈餘分發出去，例如減稅。但他認為本港是細小經濟體，面對的波動非常大，尤其醫療、教育等經常性開支增長很大，近年的經營開支增長又很快。 另外，社會期望政府與市民共渡時艱，故當局提出凍結公務員編制，但不會影響公共服務，有需要時會外判部份工序，對就業市場有幫助。

本港的房屋持續面對供不應求的問題，當局已將公私營房屋比例調整到「7：3」，私人房屋土地供應量將減少，令私人住宅供應未來會面臨壓力，故推動明日大嶼可以提供一幅整全土地作居住及商業發展用途。

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