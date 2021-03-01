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預算案︱陳茂波稱可調整消費券派發形式 促支付工具商減價助商戶裝收費器

3小時前
電子消費券爭議不斷，陳茂波稱相信分多少期派發及每期所派發的金額等細節仍有調整空間。資料圖片

新一份財政預算案公佈政府會分期推出合共5,000元的電子消費券，被狠批做法「離地」及不體恤民情。財政司司長陳茂波在一個電台節目上指出，消費券分多少期派發、每次派發多少金額存有調整空間。至於被質疑小商戶未必能受惠，他透露當局會要求儲值支付工具商，以優惠價，協助不同商戶安裝相關工具。

陳茂波指出，本港經濟連續2年面臨衰退，考慮到當前經濟困難，上周公佈的預算案需考慮赤字問題，同時要謀求長遠發展，包括將資源用於抗疫方面，以及保持財政實力應對中美關係等國際環境變化。另外，政府根據《基本法》要求，要力求收支平衡，不能實施外匯管制，須捍衛聯繫匯率。

電子消費券爭議不斷，他續稱，連日來聽到各界對電子消費券的不同意見及看法，當局會研究包括分多少期派發及每期所派發的金額等，相信仍有調整空間，希望屆時能達到政策目標之餘，又可兼顧市民的需要和體驗。他會要求儲值支付工具商以優惠價，協助商戶安裝涉及的電子工具，現時正與包括八達通等營運商進行商討。

有結構性盈餘仍拒減稅 辯稱經常開支增長大

至於宣佈會調高股票印花稅稅率至0.13%，令港股即日暴跌。他指出，本港的市場效率很高，除印花稅外，很少徵收其他收費，股票印花稅率增至0.13%。換言之，買10萬元股票只增多30元印花稅，對一般投資者的成本增加不大，相信影響較細。當中只會對一些高頻交易產生影響，有時令市場波動性大，但整體來說，今次提高稅率對本港優勢及整體競爭沒有太大影響。

陳又表示，自己剛上任財爺的時候，外界指本港有結構性盈餘，建議要想辦法將盈餘分發出去，例如減稅。但他認為本港是細小經濟體，面對的波動非常大，尤其醫療、教育等經常性開支增長很大，近年的經營開支增長又很快。 另外，社會期望政府與市民共渡時艱，故當局提出凍結公務員編制，但不會影響公共服務，有需要時會外判部份工序，對就業市場有幫助。

本港的房屋持續面對供不應求的問題，當局已將公私營房屋比例調整到「7：3」，私人房屋土地供應量將減少，令私人住宅供應未來會面臨壓力，故推動明日大嶼可以提供一幅整全土地作居住及商業發展用途。

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