本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本地武漢肺炎疫情反覆，今日（1日）新增14宗確診，11宗本地感染，5宗沒源頭。多名沒源頭大疫者在傳染期（發病前2日起計）均有上班，其中由金門建築承建的中九龍幹線啟德西地盤，任職保安的41歲男發病6日仍上班，連累多名同事要隔離檢疫。

而在速遞公司LBC Express中環和元朗分店任職收銀的23歲菲律賓籍男子，以及在葵涌上班的54歲財務女秘書，發病當日仍上班。由於衞生署昨已預先公佈這些沒源頭個案的詳情，故今不舉行記者會。另外，多1名患者離世，累計死200人。

源頭不明個案

●41歲男子（第11016號個案），住荔景邨樂景樓，於金門建築的中九龍幹線啟德西地盤任職保安。他2月22日發病，喉嚨痛及咳嗽，24日到普通科門診求醫，但至28日才最後上班，其後確診。曾與他接觸的同事被列為密切接觸者，入隔離營檢疫。

●23歲菲律賓籍男子（第11009號個案），住荃灣鱟地坊48至68號祐建樓，於中環LBC Express做收銀員，亦曾往元朗同益大廈的分店工作。他2月26日發病，喉嚨痛、咳嗽及頭痛，同日最後上班，27日到公立醫院急症室求醫，其後確診。

●54歲女子（第11012號個案），住上水安圃村，於葵涌葵昌路九龍貿易中心13樓一間公司做財務秘書。她2月23日發病，咳嗽及頭痛，同日最後上班，24日求診私家醫生，25日到普通科門診遞交深喉唾液樣本，其後確診。

●36歲男子（第11019號個案），住葵芳邨葵安樓，於葵涌偉倫中心Canon任職相機維修員，最後一天上班為2月26日，27日發病，失去嗅覺，同日到社區檢測中心檢測，其後確診。

●30歲男子（第11014號個案），住尖沙嘴廣東道887至889號海威大廈，為香港演藝學院兼職講師，但最後一日上班已為去年11月。他2月23日發病，頭痛、咳嗽及失去味覺，24日到社區檢測中心檢測，其後確診。

油麻地79歲男病逝 港增至200死

本港多1名患者不治，累計200人死亡。死者是住油麻地仁賢大廈、本身有長期病患的79歲男子（第10023號個案），1月22日發病，23日因發燒及要聞氧，由檢疫中心轉送北大嶼山醫院急症室治療，其後轉送瑪嘉烈醫院深切治療部留醫並確診。衞生署於2月21日解除其隔離令，惟病人情況持續惡化，延至昨晚9時49分離世。

K11 MUSEA二次檢測 封館延長至周五

尖沙嘴K11 MUSEA確診不斷增加，商場宣佈閉館時間延長至3月5日，其間會安排流動檢測車於本周三再次到場，為員工免費覆檢，確保員工第二次測試結果亦呈陰性才上班；商場亦會請租戶員工參與第二次檢測。

陳肇始：倘檢測報告滯後 停向該檢測商供樣本

食物及衞生局局長陳肇始下午見記者時被問到有指病毒檢測報告滯後，她回應表示一旦發現便會與檢測承辦商聯絡，督促盡快完成檢測報告；同時，局方會停止再向該檢測承辦商提供樣本，務求令其手上樣本盡快處理。她又指，由於港府放寬限聚措施後，多了市民需要檢測，故亦會造成擠塞，希望各個承辦商能分擔。

餐飲前線、街巿檔販等免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提採樣及檢測服務。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府周日（28日）在杏花邨第45座、炮台山富澤花園、牛池灣彩雲（一）邨、觀塘樂華南邨、啟德啟晴邨、葵涌寧峰苑、屯門欣田邨、大埔富善邨、東涌逸東（一）邨增設流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供檢測服務。荔枝角社區會堂的流動採樣站會延長服務日期至2月28日，油麻地鴉打街流動採樣站延長至3月7日。3月1日起，位於黃竹坑遊樂場的流動採樣站會改設於華貴社區會堂，暫定開放至3月7日。

供所有市民

●薄扶林華貴邨華貴社區會堂（3月1日至7日）

●黃大仙廣場（至3月7日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月7日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月7日）

●沙咀道遊樂場（至3月7日）

●元朗安興遊樂場（至3月7日）

●天水圍天瑞體育館（至3月7日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月4日）

供重開場所之強檢職員

●中環愛丁堡廣場（至3月2日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月7日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月4日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月1日）

●沙田大會堂廣場（2月28日至3月3日）

●大埔社區中心籃球場（至3月7日）

供該區須強檢居民及職員

●杏花邨第45座地下（至3月1日）

●柴灣興華（二）邨樂興公園（至3月2日）

●炮台山富澤花園富達閣地下停車場（富達閣後門）（至3月1日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月4日）

●牛池灣彩雲（一）邨游龍樓正門對出空地（至3月1日）

●彩雲（一）邨游龍樓正門對出空地（至3月1日）

●秀明道秀茂坪社區會堂（至3月2日）

●觀塘樂華南邨輝華樓附近空地（至3月1日）

●安泰邨明泰樓對出籃球場（至3月2日）

●啟德啟晴邨欣晴樓對出羽毛球場（3月1日）

●葵涌寧峰苑庭峰閣後門空地（3月1日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月1日）

●屯門欣田邨綠田樓對出位置（至3月1日）

●屯門友愛邨愛智樓（第二座）對出位置（至3月2日）

●大埔富善邨露天廣場（至3月1日）

●東涌逸東（一）邨祿逸樓地下對出空地（至3月1日）

●馬灣珀麗灣貝殼廣場（至3月2日）

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月28日16:40）

11,019宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

200宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多16人出院，共10,536人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

218名確診者仍留醫；17人危殆、13人嚴重、其餘188人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

●紅色小巴NB4143 ／ 2月16至18日 ／第10856號個案

兩岸疫情 （截至2月27日14:00）

兩岸疫情最新數字：內地周日（2月28日）新增19宗確診，全部為境外輸入，分別是四川9宗、廣東6宗、北京2宗、上海2宗。大陸累計確診89,912宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診955宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至3月1日08:10）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.14億，全球死亡人數超過253萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,860萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.3萬。印度確診人數超過1,110萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,055萬，死亡人數超過25.5萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●英格蘭公共衞生局周日表示，英國累計確診6宗巴西變種毒株病例。

英格蘭公共衞生局表示，這種名為「P.1」的變種毒株最早出現於巴西瑪瑙斯（Manaus），該局已將其列為「受關注」的變種毒株。目前在英格蘭和蘇格蘭分別確診3宗相關病例。英格蘭的確診病例中有兩宗來自同一家庭，有巴西旅行史，另外一宗的具體情況仍在調查中。蘇格蘭的3例確診病例都有巴西旅行史，但與英格蘭的確診病例之間不存在關聯。

●美國疾病控制及預防中心（CDC）免疫實踐諮詢委員會（ACIP）周日一致推薦強生藥廠的武漢肺炎疫苗作廣泛使用。ACIP以12票對0票，認為疫苗適合18歲及以上的美國人接種，令疫苗成為美國第三款獲批使用的疫苗。美國食物及藥物管理局（FDA）的專家小組周六一致認同批准緊急使用強生公司的武漢肺炎疫苗。首批周日晚開始運送。

●英美加速接種疫苗行動。美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，截至美東時間周日早晨6時，全美75,236,003人次接種武肺疫苗，且已經配送96,402,490劑疫苗到全國各地。英國方面，衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）周日表示，全英國接種第一劑武漢肺炎疫苗的人數已經突破2,000萬。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,602,101 (513,137)

印度 11,096,731 (157,051)

巴⻄ 10,551,259 (255,018)

俄羅斯 4,198,400 (84,700)

英國 4,188,823 (123,083)

法國 3,747,263 (85,741)

⻄班牙 3,188,553 (69,142)

意⼤利 2,925,265 (97,699)

⼟⽿其 2,701,588 (28,569)

德國 2,450,295 (70,109)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！