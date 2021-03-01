47名參與民主派初選的人士昨日（2月28日）被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，並被通宵扣留。案件原定今早（1日）11時於西九龍裁判法院提堂，大批市民響應民陣呼籲，排隊入場企滿法院。而早前獲保釋的幾位初選人，包括民主黨的鄺俊宇、涂謹申等都有到場。醫管局員工陣線多名成員亦有到場，聲援被告之一的主席余慧明。副主席羅卓堯表示，到場聽審是一種「陪伴」，「好多嘢可能要佢一個人承受，任何嘢可以支援到可以一齊行嘅都一齊行」。

鄭仲恒憂政權借《國安法》干預選舉

2014年曾被警司朱經緯毆打的沙田區議員鄭仲恒今早8時已來排隊，以個人身份來支持其中一名被告陳志全。他認為政府以《國安法》控告47名民主派人士，完全沒有準則可言，「好似把老牛（牛肉刀）行喺條頸到咁」，如同警告所有民主派人士；而初選是民主社會所容許，根本是剝削了香港人民意，「嚟緊立法會，邊個可出來選？會唔會再有政治審查？」他亦擔心47人今日應不能保釋，「可能拖一、兩年先審，隨時用《國安法》影響選舉」。他寄語47人要撐住，期望港人繼續堅守理念。

鄺俊宇續保後旁聽 冀港人撐住

涉及同案被捕但未有被起訴的民主黨元朗區議員鄺俊宇於7時多也到達法庭外，排隊輪候聽審，一臉倦容的他表示，感謝市民大清早便到場聲援，希望香港人撐住。

民主黨前主席劉慧卿排隊時接受訪問，她表示知道或未能安排入法院，但「冇得入法院都要到場支持」。她說，今早已做了多個外國傳媒訪問，可見事件是轟動全球，亦有多國使節到場，有如內地維權人士受審的情況。她認為，到場的香港人是要表達心意支持47名被告，也是要支持自己，呼籲市民到場聲援，「大家都嚟，就算冇得入法院，都要去支持佢哋，畀佢哋知道，佢哋係唔孤單嘅」。她又寄語港人不要放棄，亦不要被嚇怕，繼續用自己方法爭取民主自由，強調絕不接受「香港玩完」說法。同樣被控告但暫准保釋的涂謹申其後亦到場。

羅卓堯：盡力支援一齊行

醫管局員工陣線多名成員亦有到場，聲援被告之一的主席余慧明。副主席羅卓堯表示，到場聽審是一種「陪伴」，「想一齊行囉，佢都行到咁樣、好多嘢可能要佢一個人承受，任何嘢可以支援到可以一齊行嘅都一齊行」。由於被告眾多，他們到場排隊也希望確保余的家人到場能到庭內聽審。對於衞生服務界初選參與者中只有余一人被控，他認為或因工會及余本人也「行得較前」，但極權隨時打壓任何人，他坦言現時心情複雜，「成個工會理事都唔知會唔會再有其他人出事」，但認為一如香港人只能見步行步，疫情下尚需要醫護人員講真話，「（工會）守得幾耐得幾耐」。

阿牛舉「釋放政治犯」橫額 遭警舉藍旗警告

民陣召集人陳皓桓與公民黨、民主黨、工黨、職工盟等代表先後發言後，陳皓桓在場帶領排隊市民叫口號，舉起三指手勢，高叫「聲援緬甸人民，對抗極權政府」，又舉起五一手勢，齊呼「五大訴求，缺一不可」，更有市民一度自發叫出「光復香港，時代革命」口號。

社民連曾健成與市民帶同多張「釋放政治犯」和寫上市民打氣祝福說話橫額和紙牌到場聲援，並將之放在法院外圍牆上和地上，立即有警員上前用鐵馬將橫額等圍起。在多名政黨代表發言約15分鐘後，有警員要求在場市民收起所有橫額，更一度舉藍旗警告在場人數眾多，要求散開。

曾健成表示，警察稱若展示「釋放政治犯」橫額便屬「同一目的」，會以限聚令票控。在場數十名警察亦在人龍旁的行人路驅趕圍觀市民以至採訪記者，有警員配備旗袋以至戴上手套，並開咪要求在場市民散去以免違反限聚令。現場所見，有警員亦帶備警告涉違《國安法》的紫旗。

涉前年8.18非法集結案的李卓人今到法院繼續應訊，他表示對47名民主派被控告感到荒謬，認為所有初選參選人按《基本法》規則，國安法下好大機會冇得保釋，希望香港人繼續加油。

周小龍：見證最多人西九法院聲援歷史

連鎖童裝品牌Chickeeduck老闆周小龍稱今早8時多已到場，指今日是香港歷史性最荒謬的起訴，亦見證到最多人來西九龍裁判法院聲援的歷史。他稱政權不停做荒謬的事，為被捕的人士祈禱，及感到傷心。他又稱政權不停做錯事，如建議當立法會議員要人大常委提名等，「呢啲事排山倒海而來，巿民就更有空間去反抗」。質疑為何愛國不包括愛香港，又指這些決定反而能令港人更團結。

岑敖暉專頁籲到其他法庭聲援手足

由於到場聲援人數太多，不少市民未能入庭，因初選被捕的岑敖暉其Facebook專頁於中午發帖，先感謝大家到場支持岑，指由於現場人士眾多，籲未能旁聽此案的市民，可以轉到4庭、8庭、10庭、14庭聲援其他手足。

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