【本報訊】香港警方昨正式落案起訴47人涉嫌串謀顛覆國家政權罪，引起國際關注，歐盟駐港辦事處促港府遵守對基本自由和法治的承諾。英國外相藍韜文稱港府起訴民主派47人「令人深感不安」，顯示國安法用來消除政治異見而非恢復秩序，與中國政府承諾背道而馳。

歐盟駐港辦事處昨日發聲明，稱歐盟非常關注47名民主派人士被起訴，「這清楚表明香港已不再容忍合法的政治多元化」，促請香港及北京當局遵守《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約》中，對基本自由和法治的承諾，要求立即釋放被捕人士，並會持續監視事態發展。英國外相藍韜文昨稱，港府起訴47人「令人深感不安」，顯示國安法用來消除政治異見而非恢復秩序，與中國政府承諾背道而馳。

英國保守黨人權委員會副主席兼「香港監察」組織主席羅傑斯指事件「令人髮指，完全不公正，令人震驚。現在是時候了—已經姍姍來遲—自由世界要採取行動，制裁香港和北京共產黨的暴君」。他在歐盟發聲明後再推文，「譴責拘捕、要求放人已經不再足夠，單憑言語並不能解決問題。歐盟現在一定要對侵犯人權和違反國際協議的中國共產黨及香港官員，實施針對性制裁」。其後「香港監察」在網站發表明，形容昨日「幾乎每位著名香港民主運動人士都首次入獄、流亡或是等待判決中，國際社會不能袖手旁觀」。英國保守黨人權委員會委員裴倫德亦推文：「47人在香港被控組織一場合法選舉，他們的生活不再一樣，這場最新的可憎之事，是否能引起我們外交部（說出）比「嚴重關注」更多的回應？」

陸委會斥中共蠻橫打壓

總部位於美國的「人權觀察」組織總監羅斯則稱，「北京表現本來面目：47名香港民主運動人士被控『顛覆』。 為甚麼？ 因為他們組織了一次非正式初選，以選出最強的民主派候選人。 換句話說，『顛覆』有利於民主」。監警會前國際專家小組成員Clifford Stott亦表態，「這一日參與民主程序成為了罪行」。香港民主委員會行政總監朱牧民譴責港府行動，稱政府所指的罪行，是「敢於在選舉中參選、擔任代表、為民眾發聲。這反映共產黨有多害怕人民意志」。

台灣陸委會稱，對傷痕纍纍的香港民主及人權感到萬分沉痛，指民主派立法會初選早有先例，出發點只是愛香港的初心，過去能做的但現在卻被解讀為顛覆政權，相信各界都難以接受，稱中共一味蠻橫打壓只會引發更多對抗與敵意，無助於香港繁榮與穩定，只有將民主自由權利還給港人，才能讓香港長治久安。民進黨表示憤慨和震驚。

國際傳媒亦大篇幅報道事件，其中美國《華盛頓郵報》形容，指控意味北京加強對香港核心機構部門之際，香港每一個突出，甚至溫和的反對派聲音都已入獄或流亡，粉碎香港的民主願望，香港民主戰士面臨一個可怕的選擇：出國或入獄。