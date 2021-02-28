【本報訊】本港昨新增22宗確診個案，包括17宗本地個案，其中四宗源頭不明，較前日的高位略為回落。惟食肆「名潮食館」群組持續擴大，其位處的商場尖沙嘴K11 MUSEA另有三間商戶捲入疫情，其中一名曲奇店Twinkie Cookies員工有病徵，該員工於觀塘安達邨智泰樓的同住友人及其家人亦染疫，出現社區擴散。衞生防護中心預計群組仍會擴大。

四宗源頭不明確診個案中，三宗均與商場K11 MUSEA有關，其中一人為觀塘建造業議會工作的53歲女職員，居於馬灣珀麗灣六座，2月19及20日到該商場的餐廳Lilium by Gitone享用下午茶，2月25日發病，但26日仍有上班，22日至23日曾到南區漁光道、葵青葵合街、九龍灣大業街及北區鳳南路出席建造業議會的講座，曾出席相關講座的人士須進行檢測。

將軍澳醫院助理中招

K11 MUSEA珠寶店Cartier女職員亦確診，居於曉麗苑曉暉閣，約十名同事須送檢。由於她在潛伏期曾到訪觀塘泰康樓B座，該廈亦會納入強制檢測。

一名20歲於旺角山東街Sports Gallery擔任兼職的男子感染源頭亦不明，他與母親及一名在K11 MUSEA曲奇店Twinkie Cookies工作的友人同住觀塘安泰邨智泰邨，該友人出現病徵，暫時仍有待檢測結果，最後上班日為2月21日，此前五日並無上班。

該男患者的母親及任職拳擊教練的哥哥初步確診，前者於將軍澳醫院任病房服務助理，2月27日發病。醫管局總行政經理何婉霞指，該助理工作時有戴口罩，故沒有病人被界定為密切接觸者，八名員工分別因曾一同留宿或用膳而須檢疫。

至於為何有患者與K11 MUSEA有關但仍列作源頭不明個案，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮解釋，現時群組個案集中於名潮食館2月19日午膳時段，加上到K11 MUSEA另一餐廳享用下午茶的女患者並非於傳染期內到訪，是否與群組有關仍然未明。

歐估計名潮食館其中一名員工很可能是超級傳播者，不排除其他患者出入商場時遇過涉事的超級播毒者，再經短距離的空氣傳染，又或經環境污染傳播，會再調查商戶之間是否有流行病學關聯。

本報昨日傍晚到安達邨智泰樓了解，發現大廈門外未見貼出通告通知有往戶確診。不過，不少住客有留意到相關消息，亦見有人買消毒清潔用品回家，其間一輛白色小巴停泊大廈地下，接載一名男住客離開，相信為確診人士的密切接觸者。

疫廈居民憂爆第五波

住戶葉先生對大廈有確診個案表示擔心，希望政府可盡快安排檢測站，讓居民可以接受檢測；鄧先生則批評安心出行的程式沒有任何用處，「嘟一嘟好似好安全咁，始終源頭一直喺到，你一日唔封關，（病毒）一直嚟緊，第五波可能會爆發」。