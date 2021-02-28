【港版二二八】

【本報訊】初選大搜捕中被捕的逾50名民主派人士昨提前報到，他們已作最壞打算面對即時扣押及起訴，但仍然無畏無懼。有人步入警署前留下感言為港人打氣，亦有人連日來珍惜與親友共聚，託付大家照顧其家人。同被起訴的九龍西初選參選人黃碧雲與岑子杰更高呼「齊上齊落」相擁泯恩仇，將過往民主路上的猜疑和不信任一筆勾銷。

昨午1時許，社民連岑子杰與民主黨黃碧雲到達油麻地警署，社民連常委陳皓桓等人到場聲援，拉起「國安法無法無天 釋放所有政治犯」橫額。岑形容現時的香港「似乎去到伴君如伴虎嘅狀態，君要臣死，臣不得不死 」，又指無法估計要失去自由多久，但強調「個人其實唔重要」，「我哋曾經喺香港爭取民主，企喺街頭烈日當空走出嚟嘅有200萬人，呢個世界冇任何一個監獄可以困得住200萬人！」

岑提到過去民主派在運動中有很多猜疑和不信任，「社民連係其中一個成日狙擊民主黨」，他即場向黃碧雲道歉，「民主黨係第一個我需要講對唔住嘅人……喺呢場運動我係其中一個猜忌過民主黨嘅人，希望你哋能夠原諒我當時嘅衝動」，黃一度搶着笑說「不打不相識」。至此兩人互相擁抱拍膊，高呼「齊上齊落」。

鄒家成紋經文 寄語港人懷抱希望

去年新東初選勝出的鄒家成周六在右手前臂紋上經文「唵嘛呢叭咪吽」，一旦入獄冀「見經如見佛」，令他能專注及鎮定。他報到前發文稱繼續做應做的事，寄語港人要由「苦難的共同體」進化成「希望的共同體」，懷抱共同希望，一步一步踏實地走下去。

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠提到最擔心妻子，因她是泰國人，不太清楚發生何事。他近日爭取時間陪伴家人，「去咗迪士尼啦，去咗食飯，兩個囡囡仲細，主要都係陪吓小朋友。」林進入警署後因不適被鎖上鐵鏈送院檢查，其個人facebook專頁之後更新，由律師轉達擔心妻子和兩個女兒，「請大家幫忙好好照顧佢哋」，不少人留言力撐林和阿布泰：「估唔到賣雞柳都可以顛覆到個國家，真係易過反車。」有巿民傍晚專程到將軍澳阿布泰購物支持。

同樣愛錫家人的前立法會議員林卓廷昨到田心警署報到前，已安頓好家人和小朋友的生活，稱十分感謝家人支持，「尤其係我太太，呢10年辛苦佢」，又指「我行得呢條路，預咗要面對好艱難嘅日子，香港人千祈唔好俾恐懼吞噬！」

上屆立法會選舉新界西票王、於新界西初選勝出的朱凱廸亦在報到前在facebook發帖，指「感謝香港人過去十五年給我貢獻社會的機會，今天為了我們共同的理想負罪，深感光榮。大家的問候都收到了，我祝福大家每天活得充實，無論在甚麼處境，都令身邊人感到愛與希望。」

另一被檢控的灣仔區議會主席楊雪盈，其facebook專頁亦轉發她給港人的信，稱現在港人面對的困難相當大，希望外界能替她關注她所關心的議題，包括公民平台、多元社區和永續生活，繼續在陽光之下議事，舉辦公聽會、直播區議會，為各種需要的人及動物獲發聲，以及關注各種規劃，守護社區。

東區區議員鄭達鴻則貼出拿着「亂流下平安」揮春的照片，寄語港人盡力呼吸、好好過活，不是失去對生命的期待。前立法會議員毛孟靜表示，「即使世道未慣，我心到處悠然」，並標籤「香港人總是愛香港」。