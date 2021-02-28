【本報訊】武漢肺炎疫情持續，大廈渠管一直被指是播毒元兇之一。發展局局長黃偉綸昨日在網誌指出，新一份財政預算案預留10億元，夥拍市區重建局推出新「樓宇排水系統維修資助計劃」，為老舊、差餉租值較低樓宇的業主提供財政支援，為大廈渠管進行檢查、維修或提升工程。

料惠及3,000大廈

黃偉綸指現時「樓宇更新大行動2.0」涵蓋的大廈維修工程項目繁多，資助設有上限，難免攤薄對業主的支援。新資助計劃以專款專項方式，可加強支援業主維修大廈的公用排水系統。資助以樓宇為基礎，資助額會按樓宇單位數目設有上限，合資格樓宇可獲所需費用的八成資助。業主毋須資產審查，單位亦毋須為自住物業。

發展局預期5月開始接受業主申請，目標是在本年內為300幢老舊樓宇開展公用排水系統的勘測或維修工程，預期整個計劃可惠及超過3,000幢大廈。

黃續指，政府早前透過「防疫抗疫基金」推行一項為期兩年的特別措施，由屋宇署委聘顧問公司，為全港大約二萬幢樓高三層以上的住用或綜合用途私人樓宇，視察外牆的排水系統。截至今年1月，屋宇署已視察約3,500幢樓宇，發現部份樓宇的外牆排水管欠妥，如出現滲漏或錯誤接駁等，該署會根據《建築物條例》採取適當行動，例如發出渠務修葺令，着令業主修葺。

屋宇署屋宇測量師任佩雯表示，新資助計劃聚焦樓齡40年或以上、平均應課差餉租值較低的住用或綜合用途私人樓宇。除接受可自行籌組工程的業主申請外，該署亦會挑選未能自行籌組工程的舊樓，例如「三無大廈」，行使其法定權力，代業主進行所需的工程。