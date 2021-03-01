前年7.21元朗白衣人襲擊事件，不認罪的6人繼續受審，聆訊踏入第6日。當晚遇襲的證人A繼續作供，指目擊《立場新聞》遇襲女記者身上沒有任何防護裝備，故決定出閘嘗試拉開她，「正常人都會衝出去幫佢」。他又自言曾欲查看一名倒地女子的傷勢，但遭市民出言勸阻謂：「你唔好再走去，再走去可能令其他人都被打。」

庭上播放一段《立場新聞》直播片段，顯示何桂藍與證人A的受襲過程。證人A供稱，當時看見遇襲女記者身上沒有任何防護裝備，故決定出閘嘗試拉開她，「只係得肉身被打……正常人都會衝出去幫佢」。

A憶述出閘後隨即遭兩至三名白衣男子圍毆，整個過程持續約30至40秒，其間三度被襲，「我只可以用成個身包住嗰女記者，由得佢打落去」。片段顯示，有白衣人向鏡頭方向揮動圓框狀金屬硬物。

控方指受傷倒地女子既非證人亦無聯絡資料

施襲白衣男子及後走開，A與女記者退到7-11便利店附近，在對面鴻福堂發現救護員和一名倒臥在地的年輕白衫女子。A發覺到自己正在流血，所以與女記者前去找救護員幫手。

當走到鴻福堂外面，A聽見有店內職員謂「唔好走出嚟喇」，又看見地上女子「攤喺地下冇乜反應」。當時有市民嘗試了解她的情況，但女子仍然閉目，沒有任何反應，「途人好擔心，唔知佢係受傷定受驚」。

法官葉佐文主動詢問控方，該名女子是否證人之一。主控周天行表示該女子並非證人。葉官追問：「係搵唔到佢？」周天行查問後回應謂：「搵唔到呀，法官閣下。」葉官再問：「冇呢位女士嘅資料？資料都冇？」周表示沒有。

A續供稱，現場有一名左手綁有紅絲帶、身穿白色恤衫的男子，一直觀察及拍攝現場情況，「我當時印象個男子係一個指揮嚟嘅」，懷疑該人是指揮、帶隊或「雞頭」角色。A又補充指，「雞頭」原為黑社會用語，意指領頭的人，但因為在不同電影中使用，現已變成流行文化的普通用詞。

證人懷疑現場身穿白衣手綁紅絲帶男子為「雞頭」

控方問A為何會這樣覺得，A解釋，白衣紅絲帶男子在閘外近圍欄位置一直用手機拍攝閘內付費區情況，手上沒有棍棒或雨傘作武器，但站得非常前，而除了拍攝亦不斷聽電話及講電話。A亦指，其他白衣人手上沒有綁紅絲帶，現場僅兩至三名白衣人有紅絲帶。

A續憶述，紅絲帶白衣男曾走近他，觀察倒地女子，A反問白衣男謂：「你唔係指揮嘅咩？你過嚟做乜嘢呀？」紅絲帶白衣男沒回應，僅笑一笑便走開。其後約4至5名普通白衣人再嘗試衝向停留的市民。當時有一名孭着嬰兒的女子，白衣人一度揮舞藤條、幾乎想攻擊攜嬰女子，但及時被人阻止。A稱可能是市民、亦可能是白衣人出手阻止。

A指，當時有白衣人以躁動及憤怒的語氣喝罵他：「X你老母，戴頭盔！戴咩頭盔呀？即刻同我除咗佢！」由於A曾被打，「我當然唔會除頭盔」，A接着再被4至5名白衣人毆打約一分鐘。

白衣人退去後，A想回去查看倒地白衣女子，但有市民出言勸阻他謂：「你唔好再走去，再走去可能令其他人都被打。」

A及後逃到輕鐵站，一名候車女乘客協助他嘗試致電妻子，但無法聯絡。A繼續在元朗站G出口找人幫忙，又曾在客務中心拍門，但無人回應。有市民見他受傷，拍下他的情況並稱會傳送予區議員。

兩名電視台攝影師在站外稱「唔敢上去（站內）」

A走到元朗站外，看見兩名拿着大型攝影機的電視台攝影師，兩人問他站內情況，更對他表示「唔敢上去，唔係好敢上去」。隔了一會，兩名攝影師聯絡較早時接載他們的客貨van司機，司機到元朗站後，將A及兩名攝影師接上車，在附近不停兜路行駛。攝影師看見A有明顯受傷，在車上訪問他，亦有聯絡所屬傳媒匯報。

客貨車曾在雞地及又新街一帶停車，其後返回元朗站。A見到有救護車在場，向救護員表示自己受傷，惟救護員繼續由地面上去車站大堂，A當時估計站內有人比他受傷更嚴重。A與攝影師及後返回站內繼續受訪，曾向攝影師指出遇襲位置，以及地上屬於他的一灘血迹。

聆訊繼續。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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