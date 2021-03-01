港府於上月24日凌晨開正式放寬限聚令至4人，不過前線警員似乎「唔熟書」。47名參與民主派初選的人士被警控「串謀顛覆國家政權罪」，今早（1日）於西九龍裁判法院提堂。今早8時許，已有過百名市民在法院大樓外輪候公眾席位置。不過，有警員一度要求現場市民不能多於2人聚集，結果反遭市民糾正，警員其後才改口為4人。此外，一名男子其後被票控違反限聚令，但現場所見，他當時附近沒有其他人同行。

現場所見，由於法院外的東京街西一帶行人路已作排隊位置，加上附近有市民等候巴士，現場通道已十分狹窄，惟多名軍裝警員巡邏時，仍要求坐在花槽、甚至巴士站的巿民保持4人一組，並保持1.5米距離，有排隊巿民不滿，高聲指罵：「你哋有無用個腦諗吓，呢度有無1.5米距離（讓巿民站）？」有警員又一度錯稱現場不能多於2人聚集，遭市民笑罵及糾正後，警員才改口稱為不能多於4人。

其間有警員向同袍稱：「呢5個，影住佢哋。」又向巿民稱：「1.5米！呢度點睇都無1.5啦！」其態度惹起巿民不滿。不斷有巿民指罵「黑社會管治」，高叫「7.21唔見人、8.31打死人」、「忠誠勇毅、不知所謂」等口號。在較早前，亦有巿民一度高叫「光時」口號，並高舉五一手勢。

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