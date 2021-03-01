市民前年9月發起「光復屯門公園」遊行，及後演變成警民衝突。19歲男學生被指當天在示威陣營前線和警方對峙，並向示威者發出指示，又築起路障並用行山杖敲打路障。及後男生被防暴警制服期間，多名示威者襲擊警員以圖救人不果。事後男生被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，今在區域法院受審。

控罪指，被告李浩銘（現已20歲）於前年9月21日在屯門屯匯街連同其他身份不詳的人參與暴動，以及管有一支行山杖。

控方開案陳詞指，當天下午在屯門的遊行結束後，大批蒙面示威者在屯匯街屯門時代廣場外沿車路集結，並使用鐵馬及其他雜物築起路障堵路。警方於下午4時許到場組成防線，與示威者對峙，並多次警告他們散去，惟示威者拒絕離開。

控方指稱，佩戴護肘、護膝、豬嘴等裝備的被告，手持自製金屬盾牌及行山杖，與其他示威者站在路障後方，並與示威者溝通和給予指示。及後有示威者在被告身旁拔出消防喉，向警方防線射水，獲被告和其他示威者協助。被告又使用行山杖敲打路障，有示威者則向警方掟磚。未幾被告走上行人路，與示威者以磚頭疊起路障。

控方開案續稱，示威者至下午5時許將行動升級，向警方掟磚及掟汽油彈，警方隨即發射催淚彈，並沿屯匯街向屯喜路驅散示威者。及後被告在屯門柏麗廣場外遭警員制服，其間督察19687遭多名手持長型武器的示威者圍毆，導致眼眉、手肘及膝部擦傷，背部擦傷、瘀傷及觸痛。

根據控方在庭上讀出廣華醫院急症室醫生陳志豪（譯音）的書面供詞，督察於翌日凌晨1時許送院求醫。除了控方開案陳詞所述的傷勢外，院方證實督察的胸部及肋骨沒有骨折，即日出院，獲發一天病假。

控方開案陳詞指，被告當場被捕，警誡下保持緘默。控方又稱被告電話內有數張示威相關照片。

控方播放多段新聞片段，當中香港電台片段顯示，有防暴警在馬路上捉住一名黑衫人，未幾遭另一名黑衫人扯跌。數名黑衫人隨即掉頭，以棍狀物或徒手襲擊防暴警，惟數秒後警員趕至，施襲黑衫人亦逃去。案件下午續審。

【案件編號：DCCC210/20】

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