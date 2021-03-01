⽰威者前年7月28日在上環與警方爆發衝突，其中23人否認暴動等罪，案件今續審。控方繼續播放警方拍攝現場情況的片段，其間可見前立法會議員許智峯手持大聲公說話；惟負責拍攝警員期間說出許的黨友鄺俊宇的名字，畫面卻不見鄺的身影，警員疑似認錯人。

案發當天的行動指揮官、高級督察趙善俊今繼續作供。警方片段可見示威者與警方對峙，其間沒有佩戴口罩的前立法會議員許智峯手持揚聲器，站在警方和示威者之間。警方稱呼許為「前面白衫男子」，並要求他呼籲身後的示威者離去。許則反指警方施放催淚彈，干擾居民作息。

其間負責拍攝的警員稱：「鄺俊宇呀，鄺神！」惟畫面中不見鄺本人，懷疑拍攝警員將許智峯認錯做鄺俊宇。

播片期間，控方聲稱第七被告林少鋒（24 歲）、第十一被告⿈頌恩（22 歲）以及第十三被告李少康（21歲）均身處畫面內，遭法官陳仲衡質疑為何之前沒有提過相關部份。控方解釋謂，負責看片認人的警員在書面供詞內聲稱，從片段畫面看到三人，但未有點出他們是誰，控方開案陳詞也就沒提及此事。及後控方認出那三人正是本案三名被告。

辯方聞言建議留待該名警員出庭作供時再處理相關事宜，惟陳官自言是事實裁斷者，毋須警員出庭認人。

本案被告共涉16男8女，其中簡健煌（24 歲）承認參與暴動，其餘23名被告則面對暴動、襲警以及無牌管有無綫電通訊器罪。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC871/19】

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