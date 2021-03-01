美國財政部在今年1月中加碼制裁6名涉及執行《國安法》的官員，其中包括警務處助理處長（國家安全）江學禮，其時他名下的沙田溱岸8號一個單位尚未還清銀行貸款。根據最新資料，江已在上月尾一筆過還清貸款。《蘋果》向警務處及相關銀行查詢，正待回覆。

江學禮於2013年與一名何姓人士以981.5萬元購入沙田溱岸8號一個低層單位，同年他先向中國銀行承造500萬元按揭，再獲特區政府貸款209.48萬元。根據最新資料，江學禮已於上月尾一次過還清兩筆按揭及貸款。該單位實用面積達936平方呎，根據銀行最新估價，單位現時市值約1,699萬元，賬面升值約717萬元。

蔡展鵬御龍山單位尚未還清

除江學禮外，美國今年1月中加碼制裁的6人還包括國家安全處處長蔡展鵬、警務處助理處長（國家安全）簡啟恩、全國人大常委譚耀宗、中共中央統戰部部長尤權，以及中央駐港維護國家安全公署副署長孫青野。當中蔡展鵬2014年以837萬元購入沙田御龍山一個中層單位，同年於滙豐銀行承造按揭，2017年再轉按恒生銀行，現時仍未還清。

《蘋果》向警務處及相關銀行查詢，正待回覆。

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