濶別一個漫長的夜，西九龍裁判院外一班被捕者家屬，一早到場排隊等候入庭，就算只能在庭內透過電視轉播再遇親人，那種感覺仍然難以言喻。上月才與長毛梁國雄結婚的陳寶瑩、上屆新西直選票王朱凱廸的太太區佩芬、劉穎匡的網紅女友Emilia，以及林卓廷的母親等，於黑漆漆的人群中站立，堅強仍敵不過別離之痛；法庭之內，不時有家屬拭淚，但聽到家人隔着螢幕講「I Love U」，也有人會心微笑。

長毛妻：結婚時已預咗 盼牆外人出一分力

由於司法機構今日只准每名被告一位家屬聽審，不少家屬「圍爐」交換消息。上月剛與被告之一的社民連梁國雄結婚的陳寶瑩，今早排隊等候開庭時靜靜地看文件。她指上月與長毛結婚時，已對今日的景況「預咗」；身為社運中人，陳寶瑩自然明白事件對社會運動有很大影響，但認為公眾最重要的不要沮喪，在各被告各自付出代價時，希望牆外的人繼續出一分力。

朱凱廸妻稱曾感樂觀：可能我太天真

戴耀廷太太與兒子今天排隊輪公眾席，但未有受訪；朱凱廸太太也低調現身，是她首次因為丈夫到庭聽審，指之前的官司都由朱凱廸自行處理，直指：「本來（對事件）都樂觀，可能我太天真啩」，但隨着政局發展，她稱已做好另一半入獄的心理準備，已為阿廸準備大量書本，讓他在獄中閱讀。丈夫抗爭多年，面對幾許風雨，朱太稱心情平靜，選擇了坦然接受。

劉頴匡女友感荒謬：唔開心到極端反轉咗

有別於其他家屬的無奈與愁，劉頴匡女友Emilia指因為情況過於荒謬，她感覺可笑：「我而家心情有少少覺得開心，因為個人反轉咗，唔開心到極端反轉咗」，質疑某陣營人士以選舉選出合適代表都要承受牢獄之災，「佢哋（被捕者）唔係拘捕、犯罪，係被擺上去吊頸，俾人揀中要祭旗」，坦言在外的只能「夾硬面對」、見步行步，認為要抱相對輕鬆心情面對，「日日咁沉重無助件事」。

林卓廷母收親友越洋慰問越顯憂心

林卓廷媽媽今日亦獨自聽審，惟她乾等一個早上，連《蘋果日報》都看完，法庭仍未開審，乾等下心情很煎熬。因為兒子多宗官司纏身，林媽媽對法庭程序頗熟悉，直言今日等候時間較預期中久，「我都唔敢叫啲朋友嚟」，透露林爸爸因行動不便沒有到場。

林媽媽說昨晚睡得不好，本來對兒子的官司無太大感覺，如面對林的7.21官司，心情都頗平靜，但隨着近期收到很多親友越洋短訊問候，有些說已追隨「廷仔」的YouTube頻道，有些寄語「卓廷小心啲」，林媽媽一邊回覆，一邊顯得憂心，「唉，都唔知點講」，本來不緊張，也因為不斷被問候「自己都緊張埋」。

彭家浩對兄被捕感「震撼」：佢哋係冇做錯

被告彭卓棋的弟弟，即中西區區議員彭家浩也有到場聽審，家浩指哥哥等人一月初被捕時「震撼啲」，現時對事件抱觀望態度，「好相信嘅係佢哋有冇罪，唔覺得法庭判到佢哋有冇罪；無論結果（如何），佢唔係死咗就得，喺我心目中佢哋係冇做錯，呢樣已經足夠」。

林卓廷隔空向妻示愛

法庭安排家屬和記者在另一法庭看直播，直播螢幕細小，當一眾被告現身，記者和家屬均要聚在電視前才勉強看到被告，不少人席地而坐近距離觀看；下午3時半仍未開庭，法庭內有咪高峰未閂，何桂藍在旁獻唱「So I say I love you」，為審訊前夕添一點歡笑，家屬在另一法庭透過電視聽到疑似被告的聲音，不少人會心微笑。而當岑敖暉與何桂藍說「切忌懷憂喪志」、「見字飲水」時，林卓廷乘機講：「老婆我愛你」，在另一庭的林媽媽聽到兒子聲音即眉開眼笑。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！