【本報訊】早前港府提出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》（宣誓修例），將違反國安法列入「負面清單」中，作為遞奪議員資格準則；昨日警方以串謀顛覆國家政權罪起訴47名初選參與者，預料宣誓修例後他們將被DQ參選資格五年，當中23名現任區議員亦料修例後會遭政府提出法律程序，遞奪議員資格。

根據政府於宣誓修例就「擁護基本法、效忠特區」條件所列出的負面清單，違反港版國安法、損害以特首為主導的政制秩序，包括以非法手段強迫特首改變某項政策、無差別地反對港府提出的議案等均被列入清單，成為DQ準則。

列入負面清單 五年不得參選

47名被起訴人士當中23人為現任區議員，倘若下月底正式出台的宣誓修例通過，遭國安罪名控告的區議員料會即時遭律政司司長提出法律程序，法庭裁決後將被DQ，未來五年不得再參選。四名案中被告鄭達鴻、岑敖暉、袁嘉蔚和梁晃維去年參選立法會遭選舉主任裁定提名無效，政制及內地事務局局長曾國衞亦已預告四人將被DQ。

時事評論員劉銳紹接受查詢表示，政權有關起訴行動目的是製造寒蟬效應，因不止涉案人士，其他人也會就官方行為有反應，故焦點不只在於涉案人士日後會否被DQ，又稱涉案人若都被DQ，不代表港人沒有其他方面可有作為。