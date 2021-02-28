【2021-22財政預算案】

【本報訊】新一份財政預算案在經濟逆境「減甜加辣」，順理成章成為有紀錄以來最低分的預算案。財政司司長陳茂波昨解釋，由於財赤再破千億，是史上第二高，只能無奈減少「派糖」幅度，又預告未來赤字持續，不排除再縮減派糖規模。中大商學院高級講師李兆波認為政府開支增加，包括相當於不少商業機構一年收入的80億元國安開支等，整體開支超出本地生產總值，才令「派糖」措施無法持續。

陳茂波昨在無綫新聞《講清講楚》節目指，本港再錄得財赤，故預算案已「盡晒力」幫基層，並指在計入政府發綠色債券籌350億元和未來基金投資收益回撥250億元後，赤字仍再破千億元大關，政府無辦法下只好減少「派糖」幅度。

他又指，預計2025至26年度盈餘只有百多億元，惟因屆時政府有發債及回撥投資收益，否則仍有赤字，而未來五年發債規模達1,755億元，未來基金撥入有1,000億元，帶來逾2千億元收入，未來數年財政才可維持相對平穩。

他又引述國際貨幣基金全球經濟估計推算，本港經濟年中開始恢復，但政府須保持靈活度；並料失業率會再升，但注入消費券等經濟動力後，料今年增長可有3.5%至5.5%。

被問及何時才會加強支援基層「脫火海」，陳茂波無正面回應，僅稱世事變幻難掌握，須待合適時機再出招，他不排除未來須壓縮「派糖」規模，「要逐年睇」，現階段會通盤考慮。

普查3,000職位擬聘失業者

對於失業貸款受盡批評，陳茂波堅持措施是向失業人士提供多一個選擇，「我哋希望用比較小嘅錢槓桿一個大啲嘅效益」。

財經事務及庫務局局長許正宇出席商台節目時指，政府統計處應今年人口普查設立逾3,000個職位，將優先考慮招聘失業人士，認為各行業中擁有豐富溝通及管理經驗的人士均適合。

中大商學院高級講師李兆波指，基建理論上可刺激經濟，但政府開支不斷增加，當中包括相當於不少商業機構一年收入的80億元國安開支等，令開支超出本地生產總值，始令政府難以將公屋免租等「派糖」措施恒常化。他又指，前年社會事件和去年疫潮令社會氣氛變差，政府回水一萬元和派發五千元消費券，企圖安撫民情，由於多輪抗疫基金大派了千億，他相信未來數年無可避免要繼續「減糖」。他建議政府可從精簡公務員架構入手，節省支出。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為在經濟下行時，政府必須推出措施，支援個別受疫情衝擊的行業和人士。

本身是經濟師的南區區議員林浩波促請政府審視未來五年部份基建工程的必要性，例如觀塘5,000萬元噴水池之類的工程可免則免，並應重新檢討「明日大嶼」填海工程。