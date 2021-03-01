如果說英國的某些教師，還不如大部份寄宿學校的英國留學生，你一定以為是天方夜譚。

英國接種疫苗超過2,000萬人受惠。過去一星期確診數字比前一星期銳減兩成，比起兩星期前大幅下跌四成。

最近的周日，一日確診只有6,000宗。3月8日，全英國所有中小學重開。4月12日，商店、酒店、美容院，將有機會重開。至於國際航班，5月17日之前，還未能完全開放。這是政府的時間表，但已受到商界人士抨擊，認為太保守。

不過英國教師聯會的一名激進派分子Martin Powell-Davies反對3月8日復課令，以復課無法保障健康為由，呼籲英國幾百間學校教師罷課抵制政府。

而這幾天，有幾位在寄宿學校回港避疫的小朋友上來說：「Samuel哥哥，可唔可以叫學校快啲開課呢？我好懷念我間宿舍。」同房的女生天天與我FaceTime或Zoom，說很想回去團聚。

其中來見我的一位小妹妹Rachel，讀英國Repton寄宿學校。她去了只有半年，疫情全盛時期，父母親自送入學，在校園，母親緊緊摟抱，哭成淚人，簡直如生離死別。

因為那時父母回香港，會恐懼自己中招入醫院，父母又怕女兒一個人在寄宿學校確診。萬一Touch wood，父母有一個在香港確診、女兒又在那邊中招怎麼辦？想到這裏，摟抱得更緊，好像重逢要等待第二世。

幸好3個月過去，相安無事。女兒Rachel聖誕前乘飛機回來，趕及在酒店隔離14天。然後英國疫情急轉直下，來港班機被香港政府禁止。即是若她這次回倫敦，可能後續那兩、三個月的英國航班無法飛來香港；如轉到杜拜再轉折返，每個地方最壞打算要隔離21天。

但當然這是恐怖片情節，照目前看來，不至於如此悲觀。

我問Rachel最Miss（懷念）學校甚麼？年僅10歲的她說：「最想回到宿舍，在天寒地凍之間喝一杯Matron在廚房沖的熱朱古力，然後在Common Room打桌球。」

英國的寄宿學校，至少沒有填鴨。半年來，Rachel沒有留下任何童年陰影。她媽咪告訴我：「女兒吵着要回英國，在被窩裏哭過兩次。」我告訴Rachel：「不要怕，現在隨時可以準備起行。」

私立學校復課前，開始協助學生檢測。每間私校對海外寄宿生安排不同。所有入境者需接受隔離，由香港到英國的學生，到埗可直接前往學校宿舍，不必再另外花錢，自行入住指定的隔離酒店。不！英國政府不喜歡管制國民的居住和行動自由，否則下屆大選會下台。

那天，Rachel和她母親一齊到辦公室，我幫他們go through（重溫）香港入境英國的步驟指引：出發前72小時內完成陰性病毒測試，登機入境提供證明文件。

通過英國政府官方網站購買旅行測試套餐，費用為210鎊，包括兩次檢測，並分別於隔離期間的第一、二天和第八天採取核酸樣本。說到這裏，Rachel竟然插嘴補充：「媽咪記得在出發前48小時填一張Form（表格），說明到達後家居隔離詳情呀。」媽咪笑着說：「個衰女，原來自己上網查清所有步驟了。」

今年暑假的所有GCSE和A-Level，代之以校內教師評核分數。結合平日的課堂表現、功課、校內模擬考試等：也就是說，學生要上足課，Coursework（課堂作業）做齊，教師無論如何都會比較偏心自己的學生。

英國成語說：「每一朵烏雲，都有Silver Lining。」我告訴Rachel媽咪，不要再罵她「衰女」喇！反而英國籍教師協會，有一、兩個偷懶的敗類，不顧大局，也不理各學校做足防疫措施，竟然推波助瀾策動繼續lockdown（限制行動）而不惜罷課，這些阿Sir才是「衰仔」呢！

我很客觀的，不要盲目全方位崇拜英國。英國的教師之中有少數的敗類，不過不是在寄宿學校之中。青出於藍而勝於藍，Rachel比這些英國教師有出息。

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