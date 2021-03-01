港府今日再開放網上系統，讓市民預約接種武漢肺炎疫苗。雖然BioNTech的「復必泰」疫苗已經抵港，但要數天後才供上網預約，暫時市民仍只能選擇接種科興生物的疫苗。與上周二凌晨首次預約不同，今早9時系統重開後，網絡大擠塞情況不再，市民對科興疫苗的「熱情」似乎減退，首一小時個別社區疫苗接種中心甚至未有任何時段額滿。

日前BioNTech的「復必泰」疫苗抵港，一度有傳政府下輪網上預約已可供預約；但昨晚政府發言人表示，本星期中期才會開放預約該疫苗，故今早市民仍只能預約科興疫苗。

8社區接種中心名額 首1小時乏人問津

記者8時59分進入系統，發現系統增設了提早排隊的提示；9時後正式排隊，約10分鐘後登入預約頁面，市民可選擇3月6日至28日接種。首一小時觀察所得，醫管局轄下的普通科診所名額仍然最快爆滿，部份診所本周所有時段均已額滿。據悉，大部份門診暫時維持每日注射數十針的安排，故比較快額滿。

至於8間社區接種中心，首一小時明顯乏人問津，3月6日首天全部有剩額，僅中央圖書館、官涌體育館等個別中心有數個時段額滿；屯門友愛體育館的中心剩額相信最多，全數時段仍然接受預約。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！