【本報訊】再有地盤工人染疫，衞生防護中心昨日公佈五宗源頭不明的初步確診個案，當中包括一名居於荔景邨樂景樓的中九龍幹線啟德西地盤保安，他2月22日發病，最後上班日期為28日。另外，衞生防護中心宣佈，所有使用「安心出行」應用程式並接獲感染風險通知的市民，可到社區檢測中心接受一次免費檢測。

其餘的源頭不明的初步確診個案包括一名23歲菲籍男子，他居於荃灣祐建樓，在中環LBC Express任職收銀員，傳染期間曾到元朗同益大廈的分店上班；一名家住葵芳邨葵安樓的36歲男子同樣初步確診，他在葵涌偉倫中心佳能香港任職相機維修員。

80確診者曾上載紀錄

一名31歲酒店男員工則證實確診，他本身並無任何病徵，屬源頭不明個案，潛伏期內曾於三間酒店工作，包括灣仔旭逸雅捷酒店、銅鑼灣柏寧酒店及油麻地九龍諾富特酒店。患者居於興華二邨裕興樓，亦曾於朋友灣仔三元大廈暫住，兩處均須強制檢測，而病人於傳染期內亦曾到銅鑼灣牛大人用膳，中心會進行流行病學追蹤工作。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮透露，目前有70至80個確診者曾使用到安心出行並上載其紀錄，認為對追蹤工作可起一定作用，但承認程式仍有一定的限制，例如中心無法主動得知使用者的身份，稍後或會作出改進。

另外，本港再多一名患者死亡，死者是居於將軍澳藍塘傲二座的73歲男子，屬歌舞群組患者，去年11月23日送往將軍澳醫院，12月9日轉送瑪麗醫院深切治療部隔離治療，病人其後產生抗體，被解除隔離令，惟呼吸衰竭，病情持續惡化後離世，本港累計有199人離世。