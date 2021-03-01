多名民主派被指參與或組織立法會「35+」初選、被控「港版國安法」中顛覆政權罪之際，建制傳媒刊出身兼港澳工作領導小組常任副組長的港澳辦主任夏寶龍上周的講話全文，點名指控被還柙中的壹傳媒黎智英、目前正面對審訊的戴耀廷及黃之鋒為「反中亂港分子」當中的極端惡劣者，不能允許他們染指香港任何公權力，更要依法給予嚴懲。

屬於親港澳辦和中聯辦的雜誌《紫荊》3月號指，獲「獨家授權」發佈夏寶龍於上月22日於全國港澳研究會舉辦的「完善『一國兩制』制度體系，落實『愛國者治港』根本原則」專題研討會的致辭。

據當日官方發佈的夏寶龍講話，他代北京宣旨，為「愛國者治港」定下新標準，列出「新黑五類」非愛國人士，當中涉違國安法、曾搞公投者亦包括在內，表明不能任由相關人士佔據行政、立法、司法等職位，又形容中央主導「完善」香港選舉制度更有逼切性。其後港府推出公職人員參選條例，明確列出五大範疇共9類行為如嗌特首下台屬「負面清單」，不符資格。

事隔一周，《紫荊》雜誌刊登夏寶龍的講話全文，原來當日談及愛國者標準、提到反中亂港份子、黑暴、攬炒和港獨都不符合愛國者標準時，夏寶龍點名同樣有國安官司案在身的三人，指黎智英、戴耀廷及黃之鋒是「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，強調「不僅僅是不能允許他們染指香港特別行政區的任何公權力，還要對他們的違法行徑依法給予嚴懲」。

梁振英：議員「天經地義」愛國 政改篩走「亂港分子」

全國政協副主席、前特首梁振英也在內地報章《南方都市報》中的訪問提到「愛國者治港」原則，直指向特首和議員提出愛國要求是「天經地義」，「全世界所有治理社會、治理國家的人員，都有責任愛自己的祖國」。他指，「反對派」議員竟然公然要求外國政府出面制裁中國，破壞香港的社會穩定，是「心懷不軌者」，港府必須堅決排除出行政體系，必須改革選舉制度，「不給亂港分子留有機會」。

梁又形容，國安法立法後已經起到了立竿見影的效果，舉例指港府在公佈財政預算案的時候，已從立法會辭職的反對派議員沒有像去年一樣，想盡辦法破壞立法會議程，他也支持區議員宣誓，指過去的區議員主要關注民生議題，認為透過要求區議員宣誓，可確保區議會工作始終在香港《基本法》的框架下進行。

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