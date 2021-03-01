民主派於2019年區議會選舉大勝，多名建制派及報稱中間派落選者先後提出選舉呈請。其中民建聯成員董健莉指美城苑業主立案法團主席鄧耀榮以個人身份支持對手吳定霖，但無申報，提出選舉呈請，將吳、當區選舉主任及鄧列作答辯人。鄧早前向法庭申請剔除董對他的訴訟，法庭今頒下判詞，裁定鄧勝訴，批准剔除董針對他的訴訟，並判董須支付訟費。

判詞指，董於今年1月提出的選舉呈請中，指以85票勝選的吳定霖並非妥為當選，主要理由是吳與鄧耀榮在選舉中作出違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》的行為，包括鄧在支持吳的宣傳橫額及單張中，使用法團名義及法團主席職銜，但沒有得到法團授權或同意。

鄧耀榮一方在剔除申請中指，鄧在有關橫額及單張中清楚表明是以個人名義支持吳定霖。而且根據《區議會條例》，鄧在法律上不可被列為選舉呈請答辯人。董健莉一方則持相反意見。

法官楊家雄認為，今次申請的核心爭議點在於《區議會條例》的條例詮釋，鄧在法律上可否被列為選舉呈請答辯人，本港過去並無直接判例。

判詞指，選舉呈請程序目的在容許可提出選舉呈請的人，基於指明理由質疑選舉結果，但程序最終目的不是懲處作出舞弊或非法行為的人，而是決定當選人是否妥為選出。若作出舞弊或非法行為的人為第三者，該第三者不心要是選舉呈請答辯人；而且無論他是否答辯人，亦無損法庭就選舉呈請作出裁決的權力。

法官認為，根據《區議會條例》整體的字詞、文意及立法目的，相關的條文應詮釋為只容許當選的人以及有關選舉的選舉主任被列為呈請答辯人，故此鄧不可被列為本案答辯人，剔除申請獲批准。

【案件編號：HCAL245/20】

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