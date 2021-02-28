【本報訊】林鄭政府抗疫不力連累本港經濟陷入困境，財政司長陳茂波預料下半年經濟會逐步好轉，惟商務及經濟發展局長邱騰華卻大唱反調，指外界預期本港今年經濟有增長，純粹是因去年經濟太差，認為本港經濟有隱憂。他又指即使接種疫苗後，港人短期內亦難望憑針卡「世界通行」，香港與新加坡開啟「旅遊氣泡」無期。

與財爺唱反調 料經濟仍有隱憂

外界預期本港今年經濟增長較去年好，陳茂波亦聲言今年下半年經濟開始好轉，但邱騰華昨在商台節目上「潑冷水」，稱去年經濟基數大跌，今年只要比去年好便會有正增長；而歐美市場可能未完全復蘇，對本港經濟仍有隱憂。

他進一步看淡全球經濟，預期中國及東盟簽訂《東盟全面經濟合作框架協議》後，東盟市場將佔全球一半，亞洲及東盟將成為未來全球經濟動力，但仍無力扭轉全球經濟，「單靠一個國家、一個大經濟體係咪可以逆轉全球其他地方都喺一個負增長當中呢？我哋要好實際去睇。」

經濟不景，失業率高達7%，邱騰華指雖有企業倒閉，亦有企業願意多走一步，預期政府的借貸及升級轉型計劃需求會上升；當局會協助企業「補底」，紓緩銀根問題，但企業亦要裝備自身。

武漢肺炎幾乎癱瘓各國往來，歐盟今夏將推行「疫苗護照」，被問及會否仿效，邱騰華認為不可能接種了疫苗便可憑針卡「世界通行」，並引述世衞組織指，城市須有群體免疫才可減少群體感染，但本港大部份人仍未接種疫苗，距離群體免疫仍有一段距離。至於何時啟動與新加坡的「旅遊氣泡」，邱騰華稱目前仍未有時間表，指本港疫情反覆，若邊境防疫措施「開開閂閂」，或令旅客憂慮行程能否如期，當局會逐步與各地政府商討旅遊安排，但未必能「一步到位」，亦須審視對方的防疫措施。