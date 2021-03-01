Uber司機於2018年在九龍城駕車期間，失控越線撞向一輛載客的士，肇事司機送院不治，成為Uber進軍香港後首宗奪命車禍。涉事的士乘客上周五入稟高等法院，指死者疏忽駕駛導致她身體受損，要求死者的代理人及Uber旗下公司作出賠償。入稟狀沒有寫明賠償金額。根據高院民事司法管轄權，申索數額可超過300萬元。

原告為Leung Hoi Ni，被告依次為代表死者許祈偉的遺產管理人曾淑敏、Uber (Asia) Limited、Rasier Operations B.V.及Uber（Hong Kong）Limited。

死者許祈偉（50歲）為肇禍喪生的Uber司機，次被告及第四被告為Uber在香港註冊的分公司，第三被告為Uber子公司。

入稟狀指，2018年4月19日原告乘搭的士途徑亞皆老街時，與死者駕駛的私家車相撞。原告指出，死者身為其餘被告的僱員或代理人，疏忽駕駛，導致原告受傷，要求被告作出賠償。

【案件編號：HCPI59/21】

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