【本報訊】警方國安處今年1月大搜捕55名組織或參與35+初選的民主派人士，昨日以串謀顛覆國家政權罪起訴當中47人，另外八人暫時未有被檢控。若仔細比對落案及獲保釋人士背景，當局控告違反國安法的準則模糊不清，之前傳出有簽署「墨落無悔」立場聲明會作為落案檢控準則，但昨日部份未有簽署聲明的初選者，同樣被落案檢控。

民主黨僅兩人暫避一劫

過去曾經有消息人士「放風」，以曾否簽署抗爭派發起的「墨落無悔」立場聲明為界，如以衞生服務界為例，當時只有醫管局員工陣線主席余慧明簽署有關聲明，令她成為該界別初選參與者中唯一被落案起訴的人。

參與九西初選的安德里及參與新東初選的李芝融同樣沒有簽署有關聲明，昨日最終未有被控告。

然而，沒有簽署「墨落無悔」聲明不代表能避過政權清算，以政黨為例，雖然民主黨並無簽署聲明，但民主黨中只有鄺俊宇及涂謹申兩名超區參選人暫避一劫，該黨參與地區直選的五人，包括黃碧雲、胡志偉、尹兆堅、林卓廷，及已退黨並流亡的許智峯，全數被落案控告。

同樣未有簽署聲明的社民連「長毛」梁國雄及岑子杰，也難逃被檢控下場。

早在今年1月警方國安處大搜捕民主派人士時，已經有人質疑拘捕及執法毫無準則，就算同為初選參與者，所有初選名單上排次席或之後的其他民主派人士，全數未有被捕或檢控，其他有協助舉行初選的工作人員至今未有被捕及受查，進一步凸顯所謂的串謀顛覆國家政權罪名，只是政權用以針對異見的控罪。