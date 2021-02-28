【本報訊】黑天鵝罕有現身香港。近月陸續有市民在維港兩岸發現黑天鵝蹤影，上月11日首先有人在油麻地避風塘卸貨區附近公眾碼頭，發現兩隻黑天鵝在樓梯徘徊，隨後又有人見牠們在維港兩旁嬉水，上周五更現身鰂魚涌碼頭。有專家指出，黑天鵝非本地物種，擔心牠們最終會「搵唔到嘢食」而喪命。

非本地物種

上月11日，有市民在油麻地發現該對黑天鵝，遂通知愛協。愛協督察到場觀察黑天鵝身體狀況正常，但當步近時牠們即跳入海中游走。愛協督察上月15日及20日返回上址，惟步近時黑天鵝同樣游走，由於兩黑天鵝身體狀況無異，故未有展開拯救行動。

愛協上月20日拍攝片段所見，兩隻黑天鵝悠閒地在碼頭徘徊，其間多次發出響亮叫聲，但未見有人主動餵飼。之後不時有市民發現黑天鵝在海中暢泳，亦吸引一些觀鳥人士在附近守候拍攝，最近一次是上周五，黑天鵝在鰂魚涌碼頭附近出現。

黑天鵝非本地物種，未納入漁農自然護理署《香港鳥類名錄》，有人估計黑天鵝從內地動物園逃脫飛來港。生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊指該對黑天鵝羽毛整齊，估計狀況良好，其原生地在西澳，本港不在其遷徙路線上，不排除有人飼養走失或放生，若屬實，牠們的野外覓食能力欠佳，擔心會因未能覓食而喪命，認為有關部門應積極考慮是否捕捉牠們再處理。漁護署稱黑天鵝是適應力頗強物種，現未有就黑天鵝對本地生態影響的研究或資料。