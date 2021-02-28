「王靖渝：我是覃家崗派出所民警，限你三日內到我所自首，否則你父母沒有好下場。」19歲的王靖渝目前身在美國，他在推特上說，這是來自中國重慶市警方的短信。

警方還公開發佈了「警情通報」，公開宣稱對他進行「網絡追逃」。事實上警方不可能真的「追」到美國，他們做的事情是將王靖渝的家人作為人質，拘押他的父母，逼迫他就範。

王靖渝犯了甚麼罪呢？重慶警方稱，他在新浪微博留言詆毀貶損衞國戍邊英雄官方的言論，造成社會惡劣影響。在2020年6月的中印邊境衝突過去八個月之後，中國方面才公佈了解放軍的傷亡情況，稱共有四名官兵死亡。由於此前印度方面分析中國傷亡人數為30至40人，中國民間對傷亡人數的真實性不乏議論和猜疑。有關質疑不僅遭網絡審查刪帖，而且有多人因網上的有關言論被警方拘捕。在南京、河北秦皇島、廣東茂名、貴陽、北京和四川綿陽等地，包括網名「辣筆小球」的男子在內，已有至少六人因此以「詆毀烈士」的名義被中國警方拘留。

中共對政權形象的焦慮

國家之間邊境衝突，令士兵付出生命的代價，是令人扼腕嘆息的悲劇。但是，中共並不滿足於生命的悲憫，而是將悲劇塑造成愛國主義頌歌。還不僅如此，所謂愛國其實是愛黨，這些成為英雄的逝者都是「黨的好兒女」。但這也還不是中國民眾不能接受的地方，很多民眾不能接受的是宣傳造假。「狼牙山五壯士」、黃繼光、邱少雲、雷鋒等「英烈」故事的真實性都遭到質疑。例如，雷鋒號稱喜歡偷偷做好事，「做好事不留名」，可是偏偏他留下那麼多做好事的照片。當時沒有拍照方便的手機，拍照需要笨重的專業機器。偷偷做好事的雷鋒，總是能夠和攝影師「巧遇」。人們還不解的是，照片上明明是白天，雷鋒為甚麼會打開手電筒讀書？

這種質疑，既是對常識的尊重，是人們了解歷史真相的願望，也是民眾的覺醒，對中共宣傳的不信任，乃至對中共政權的反抗。

「英烈」故事也被編寫成笑話。和其他專制統治下的社會生態一樣，人們通過講述和傳播這些笑話，來對抗政權的洗腦教育。

中共對此的應對，首先是發動官方宣傳機器。一位官方學者稱，要「捍衞英雄形象」，就要打贏「網絡上甘嶺戰役」。於是，普通網民與中共官方及其支持者（網絡水軍五毛、自乾五及毛左）之間，在網絡上進行巷戰。

官方並沒有贏得這場巷戰，甚至因此輸得更多。曾幾何時，從學者的歷史研究，到餐館裏的閑聊，都在討論或者嘲笑被中共寫進教科書裏的「英烈」。國家旅遊局曾經專門給導遊下達通知，要求他們不要在途中給遊客講有關領導人和革命英烈的笑話，其實是黃色笑話。

2018年，中國頒佈《英烈保護法》。這部法律「禁止歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神；禁止將烈士肖像及姓名用於商業宣傳」。根據這個法律，被評定為英雄烈士之後，其姓名、肖像、名譽、榮譽均受法律保護。

可是，無論如何，質疑死傷士兵人數，即便這部法律也沒有規定為「詆毀烈士」。濫用法律的背後，是中共對政權形象的焦慮。

「網絡追逃」令人震驚，但是其本質仍然是中國警方慣用的株連手法。而且隨着中國的強大，政府更加肆意妄為。王靖渝的遭遇，恰好證明軍隊維護的是統治者的利益，給普通百姓帶來的不是安全。正如有網民說：小時候以為，祖國強大了，就沒有人敢欺負我們了；現在才知道，祖國強大了，就沒有人敢幫我們了。

長平

時事評論員