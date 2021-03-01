47名參與民主派初選的人士被警方國安處控以串謀顛覆國家政權罪，案件今日提堂。據了解，根據警方指控，多名被告被指參與立法會初選，以圖奪取立法會大多數議席，從而藉拒絕通過財政預算，引致立法會解散及行政長官辭職；惟立法會選舉因武漢肺炎疫情影響而延遲，令眾人未能進一步推行顛覆國家政權計劃。警方指控中詳列各人於案中的行為，但究竟打算透過合法選舉取得議席並且行使職權拒絕通過財政預算為何會是顛覆國家政權行為，指控中未有片言隻字解釋。

據了解，警方國安處指調查發現前年12月10日至去年7月31日期間，戴耀廷聯同區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及吳政亨，串謀本案其餘被告於去年7月11日及12日舉行初選，意圖奪取35席以上的立法會議席，從而控制立法會；惟立法會選舉因武漢肺炎疫情影響而延遲，令眾人未能進一步推行顛覆國家政權計劃。

據知，警方國安處詳列眾被告的「罪狀」，先指戴耀廷定期公開在《蘋果日報》、《明報》及個人fb專頁宣揚政治議程。自從前年12月10日起，他在上述平台提倡要奪取立法會大多數議席，並於去年1月30日提出由此拒絕通過財政預算，引致立法會解散及行政長官辭職。戴耀廷將之命名為「35+」，並形容為「大殺傷力的憲制武器」。

發起「三投三不投」行動亦屬罪狀

至去年4月，戴更將計劃形容為「攬炒」。而區諾軒亦在fb貼上相關初選計劃，其後並協助實行。警方案情又指，民主動力的趙家賢及鍾錦麟為初選提供支援，包括協調各候選人、招攬義工、推廣眾籌、以及準備物資及物流。此外，吳政亨發起「三投三不投」行動，要求就初選候選人對於35+的取態作出抉擇。

其餘被告則於去年4月及5月參與由戴耀廷及區諾軒協辦的相關會議。至6月9日，戴耀廷等人公佈初選計劃，及後命名為「民主派35+公民投票」。而參與初選的候選人同意遵守戴耀廷及區諾軒的倡議並受初選結果約束。其後部份初選人士提交提名，但當中有人被DQ。最終立法會選舉因武漢肺炎疫情影響而延遲。

案情引用戴耀廷的文章，包括「立會奪半 走向真普選重要一步」、「反制警察政權就要立會奪半」、「齊上齊落 目標35+」、「攬炒的時代意義」、「真攬炒十步 這是香港宿命」，以及區諾軒與公民黨支持計劃的言論。

控方指去年6月9日，由戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟組成的民主動力舉行「民主派35+公民投票及眾籌行動」記者會，在會上戴耀廷稱已先後與五個區議會選區、五個超級區議會及公眾衞生界別開過10次會議，達成共識將於同年7月11及12日與行初選 ，以找得較有勝算的候選人參選，成為35+。戴在記者會上確認，香港民意研究所將會為初選提供技術支援。

趙家賢於記者會上確認，戴耀廷及區諾軒授權予民主動力協助協調初選的聯絡及行政工作，趙亦確認如戴耀廷及區諾軒早前所言，初選勝出者將參與立法會選舉。趙亦為初選發起眾籌。鍾錦麟則指將會物識適合的初選票站。

控方指民主動力招募義工支援初選

同日，民主動力於其臉書列出初選時間表、眾籌的平台，例如透過「GoGetFunding」或銀行戶口轉賬收取籌款，並於臉書招募義工。

控方指， 吳政亨於去年3月19日推動「三投三不投」行動，指引讀者在初選中投哪些候選人，以達至在立法會選舉中取得最少35席的目標。及後吳政亨向《蘋果日報》支付13.5萬元，於去年7月3日刊登頭版廣告宣傳初選。

初選的參選人需獲得100個人提名並繳付1萬元保證金予民主動力。警方於趙今年1月6日搜查趙家賢辦公室時，搜出初選參選文件，顯示所有參選人均有簽署文件中的聲明，即同意及支持「民主派35+公民投票計劃」的目的，亦顯示所有參選人已繳付該1萬元保證金。

保證金收據上列明所有初選參選人均支持及授權「民主派35+公民投票計劃」的目的，初選完結後各參選人可獲退回該保證人，除非參選人違反有關共識。

控方又指，參與九龍東及新界西的初選參選人均於表格上簽署聲明，同意勝出的參選人利用立法會既定權力拒絕通過財政預算，而初選票數不足者，則會公開宣佈停止所有競選工程。

公民黨在臉書上發佈聲明

在去年的6月9日， 梁晃維、 張可森及鄒家成草擬網上聲明「墨落無悔 堅定抗爭 抗爭派立場聲明書」，在聲明中重申他們認同「五大訴求 缺一不可」，承諾利用《基本法》賦予立法會的權利否決財政預算案，以迫使特首回應五大訴求。聲明中亦有提及若他們在初選中未能取得足夠票數，將停止立法會的競選工程。

控方指共20名參選人，包括袁嘉蔚、梁晃維、彭卓棋、何啟明、劉澤鋒、黃之鋒、譚得志、施德來、朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、吳敏兒、何桂藍、陳志全、鄒家成、柯耀林、岑敖暉、王百羽及余慧明簽署有關聲明並在其個人臉書賬戶中發帖。另有8名參選人包括楊雪盈、馮達浚、劉偉聰、李嘉達及兩名被通緝人士、即羅冠聰及張崑陽，亦有於網上簽署該聲明，但未有在其個人社交媒體上發帖。

而公民黨及新民主同盟共7名參與初選的人士，即鄭達鴻、譚文豪、郭家麒、楊岳橋、李予信、譚凱邦及范國威亦有簽署該份聲明，但只有公民黨將該份聲明於其黨的臉書上發帖。

控方指，去年6月25日新民主同盟擺街站，譚凱邦兩度提及否決財政預算案，並提及其他計劃迫使特首或政府回應五大訴求。譚亦提及計劃拒絕通過政策以達致有關目的，並確認新民主同盟已簽署網上聲明。

除了尹兆堅及余慧明外，所有初選參選人於去年6月27至7月6日期間，先後出席所屬地區的選舉論壇。

去年7月6日戴耀廷、區諾軒及香港民意研究所兩職員舉行記者會，區諾軒為初選開支呼籲眾籌。3日後戴耀廷、區諾軒及趙家賢再舉行記者會，區諾軒解釋35+的議題及初選安排。

初選共有逾59萬電子及逾2萬實體票

控方指包括第6至47被告在內，共有51人參與初選，並設有251個票站，根據香港民意研究所資料，共有逾59萬電子及逾2萬實體票。

戴耀廷、區諾軒及趙家賢於去年7月11日至13日公佈初選點票進度及結果。指控續謂，同月15日，袁嘉蔚、梁晃維，馮達浚、黃之鋒、李嘉達、朱凱廸、張可森、黃子悅、何桂藍、劉頴匡、鄒家成、岑敖暉、王百羽、余慧明及伍健偉的代表重申要推翻國家政權。其中岑敖暉特意指出席記者會人士將會拒絕通過財政預算案。

在去年7月20日至29日，所有初選勝出者遞交立法會選舉提名表格，其中15名候選人、許智峯及張崑陽均收到選舉事務處就其是否擁護《基本法》及特區政府等查詢，及後6名於初選落敗的參選人提交參選立法會的提名表格，以作為前者的後備，結果一共有9名立法會候選遭取消參選資格。

各被告於今年1月6日因顛覆罪被捕。

【案件編號：WKCC813/21】

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