眼見同樣於荃灣警署就初選案報到的民主黨尹兆堅、新同盟譚凱邦等，先後被警方邀請入房後不獲保釋。衞生服務界初選參加者、原衞生服務界立法會議員李國麟坦言，等候期間心情極度沉重及無奈，「睇到逐個逐個入咗去，自己就喺度等，好多uncertainty（不確定性），唔知發生乜嘢事」。最終成為8名暫未被起訴者之一，李國麟坦言「理解唔到政府條（紅）線係點樣」；對於現屆政府，他以四字回應：無言以對。

有分析指，暫未獲起訴的8人中，7人為初選參加者，除了沒有簽署《墨落無悔》聲明，也因其界別未有初選協議而暫時甩身。一直反對攬炒的李國麟是其中一員，續保後翌日他接受《蘋果》電話訪問指，上周五被香港國安處告之要提早報到後，即與律師和家人商討，為可能面對的法律程序做準備，亦安排教學工作，盡量生活如常。

他坦言，香港近年的政治氣壓「前所未有咁低」，很多香港人都感覺「唞唔到氣」，但相信香港人回歸前後多年，「都有我哋嘅初心、我哋嘅睇法，希望大家撐住」。

「對政府無言以對」

一直為溫和民主派，2004年當選立法會後，與歷屆特區政府也有偈傾，事隔十多年，政治形勢急變，李國麟說：「我經歷咗咁多屆政府，由2004年進入立法會，同政府有交往同接觸，到而家呢一屆嘅政府，我只可以講：無言以對。」問到未來還會否參選？他表明不會再參與任何政治選舉及活動，「因為我自己覺得係退落嚟嘅時候，同埋睇返而家嘅情況，睇到而家呢個政府嘅做法，都感到好無奈」。

記者 林俊謙

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