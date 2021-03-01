前年7.21元朗白衣人襲擊事件，當晚遇襲的證人A繼續作供，其中數幅呈堂相片顯示，A當時戴的白色頭盔有一條凹痕，A解釋：「白衫男子大力打到頭盔都凹咗。」頭盔內的海綿亦在吸收衝擊後裂開。

控方引述A醫療報告指，A受襲後上唇有2.5厘米的裂傷，身體多處有擦傷，包括左臂、背部。葉官問A的上唇傷勢如何造成，A表示不清楚，補充謂：「打得最重嗰下，應該係用身包住女記者嗰下，但完全唔睇到乜嘢構成呢個（上唇）傷口。」庭上透露，A上唇的裂傷在私家診所治療，呈堂相片顯示傷口鏠了7針，但沒留下醫療紀錄。

控方及後在庭上展示A當日拍攝的照片，包括他乘搭的列車在元朗站開門時，月台上已有金髮白衣人聚集，另有大堂照片顯示斷開兩截的黑色木棍，以及他受襲時在地上留下的血迹。其中數幅相片，顯示A當時戴的白色頭盔有一條凹痕，A解釋：「白衫男子大力打到頭盔都凹咗。」頭盔內的海綿亦在吸收衝擊後裂開。

醫生指傷勢似由金屬物件造成

證人A下午繼續就他向警方提供的照片作供。照片顯示A的右肩有一片損傷及瘀腫，左肩有紅色條狀傷痕。主控官周天行問A左肩的傷勢如何造成，A稱驗傷醫生指左肩傷勢「打穿咗真皮層」，醫生估計是由比木棍更堅硬的物件造成，當時醫生懷疑是金屬。A確認左肩傷勢一定是在案發當晚造成，但不確定是被金屬物件襲擊、抑或是包圍保護女記者時受襲造成。

A亦有照片拍到時任立法會議員林卓廷在車站大堂現身。A指當時大約晚上10時46分，他從元朗站月台落到大堂後，看見地上有木棍及血迹，林卓廷則在安撫市民指不用慌張，又表示「聯絡咗元朗警區，警察好快嚟，大家唔使咁驚」。

控方又向A展示在月台及發生襲擊事件的列車車廂內檢取的證物，包括兩塊「保衞元朗 保衞家園」的發泡膠標語牌。庭上所見，標語牌看似是發泡膠箱的頂蓋，尺寸約為1米乘半米。

有白衣人身穿「中國制造」字樣T恤

A稱當日在車站大堂閘內付費區及閘外非付費區均見過該標語牌，曾有白衣男子拿着標語牌在閘外不停遊走，其間向閘內市民展示文字。晚上10時52分後，有白衣人將標語牌掟向閘內市民，標語牌落在閘內付費區近玻璃圍欄的地上。庭上播放相關片段，A認出掟標語牌的男子身穿寫有「中國制造」字樣的白色T恤。

控方證物還包括3支粗藤條及4條木棒。法官葉佐文看過藤條後，指出藤條末端有白色「揸手」包裹。A查看後確認案發當晚見過這些藤條和木棍。

庭上播放車站閉路電視錄影，可見一名粉紅色衫中年男人手持藤條，追打一名身穿反光衣的女記者。有人想衝向女記者方向，但被數名白衣人圍毆。A看片後憶述，當時女記者從付費區出閘，突然被身穿粉紅色衫、皮膚黝黑的中年漢追打。A稱粉紅衣中年漢手持幼身藤條，他見女記者被打後亦出閘，而片中被白衣男追打的正是他。片段顯示圍毆A的白衣人當中，有人手持銀色物體，A看片後稱該人相信拿着雨傘或木棍，擊打他左邊軀幹及肩膊。

控方指，T恤有「中國制造」字樣的白衣男是首被告王志榮。法官葉佐文稱要查看被告全身外觀，指示控方將片段定格，並要求坐在犯人欄內的首被告在懲教署人員看管下站出犯人欄外。片段中的白衣男戴口罩，但沒戴眼鏡，頭髮亦較短；法官對比時，要求戴着眼鏡出庭的被告脫下眼鏡及口罩，讓控辯雙方大狀查看。

控方播片顯示證人姓名惹投訴 官著控方小心留意

另外，控方今早一度突然在屏幕上播放顯示有A姓名的資料，A隨即高聲謂：「螢幕又出咗我嗰名。」葉官表示自己沒要求在螢幕上顯示相關資料，著主控官周天行小心留意。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！