焦急回港的，除了一批只打算短期停留在英國而被迫滯留在英的港人外，也有並沒打算回港、卻因家人病重而必須回去的人。目前在英國工作的Sonia，由於妹妹病重入院，心急如焚的她尋遍政府部門亦無任何有用的回應，最終只能靠自己的方法，先到其他國家停留21日，再回港隔離21日，加起來共42日才能探望危殆的家人。

部門互交波「話同我開file之後冇咗件事」

Sonia表示，二月初的時候，在英國工作的她突然接獲妹妹病重的消息，「佢本身都係健健康康、無乜大病，但突然之間5日之內就急轉直下，由行得走得到危殆需要搶救，令到我好急好突然要即刻返香港，本身係無返香港嘅planning」。

由於家人病情危殆，但亦知道香港對英國實施極為嚴謹的入境限制，故Sonia亦有尋找入境處及衞生署查詢，以了解她的個案是否可以酬情處理，「但兩個部門都話係對方負責，基本上我都知道係嘥氣，入境處淨係話同我開file，之後就冇咗件事」。

最終Sonia向因到英國探親而滯留當地、亦有份協助滯英港人的觀塘區議員畢東尼求助，獲得資訊後她便決定先行到別國停留21日，然後再回港。

對於政府部門的無視及不作為，Sonia直言感到無助及憤怒，「係香港政府先咁荒謬，唔畀自己嘅市民返屋企，入境處覆我淨係話勸大家呢段時間唔好返香港，完全無任何支援」。目前在別國停留的每一天，對於Sonia來說都異常煎熬，「因為我個妹情況係分分秒秒都變緊，佢依家仲喺ICU昏迷緊，好擔心，我依家係完全無嘢可以做到，touch wood佢聽日死咗我都無嘢可以做到」。

一直有份協助滯英港人的觀塘區議員畢東尼表示，自政府宣佈禁止英國航班抵港後，至今累積起來有超過300個滯留個案，當中不少個案目前已出現情緒問題，「收到好多求助個案，有130個係情緒出現問題，大家壓力都好大，有人打嚟真係會擔心到喊」。在畢東尼接觸到的求助個案中，不少都是來到英國探親的長者，「最年長嗰位係90歲嘅婆婆，佢好想返香港，自己啲藥都差唔多用完，但又唔係好識英語。又有啲係懷孕個案，唔能夠好似其他人咁經其他國家返香港，又有係癌症病患者，依家都返唔到去覆診」。

過去兩個月，畢東尼都有跟各個政府部門溝通，反映滯英港人的苦況，「由第一日到依家，我哋都希望政府有個時間表，不安嘅原因都係因為無時間表，我哋依家只能睇航空公司，依家最快嘅機係話三月尾先可以返香港，真係好失望」。

駐英記者李雨夢 英國報道

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