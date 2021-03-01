前年12月有示威者在旺角一帶聚集堵路，並用雷射筆射向警方防線。32歲地盤散工被控當日參與非法集結及藏有攻擊性武器，今於西九龍裁判法院受審。辯方指被告在拘留期間，警方無視他要求會見律師，有白衫警更謂：「你係曱甴，唔使搵律師。」又有警員誘使被告錄下招認供詞。惟作供警員不同意指控。

被告呂葆華（32歲）被控於前年12月1日在旺角彌敦道及亞皆老街交界，與其他身份不詳人士參與非法集結，另於新填地街管有能夠發出雷射光束的裝置。

警員23503供稱，前年11月31日晚上在彌敦道乘車巡邏期間，聽到有人向警車投擲雜物的聲音，下車查看發現近旺角道出口有約250至300名示威者追出，向警方投擲傘、水樽及汽油彈，警方兩次發射催淚煙驅散。至凌晨1時許，警員再到彌敦道近弼街掃蕩，約百名示威者集結、叫口號及堵路，警方曾舉藍旗及作出口頭警告。

當日負責拘捕的警員16698供稱，當晚凌晨1時許，他協助同袍於旺角新填地街453號截停三名男子，包括被告。警員在被告褲袋內搜出一支雷射筆，查問下被告保持緘默。

辯方律師反對控方兩段呈堂錄影，內含為被告疑在誘使下作出的招認內容。辯方指出，被告在羈留室曾兩次向警員16698提出要求見律師及家人，均遭無視，一名白衫警更向被告表示「你係曱甴，唔使搵律師」。被告又曾獲告知「錄影時合作的話，好快就可以離開」。惟警員今否認指控，稱被告當時只要求去洗手間和喝水，並無要求見律師。案件下午續審。

【案件編號：WKCC2323/20】

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