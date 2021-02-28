【本報訊】食肆「名潮食館」感染群組昨再多10人確診，包括兩名食客及八名染疫員工或食客的密切接觸者，累計44人染疫。該群組的疫情不斷擴大，三名中招食客到診所求診後，疑傳染診所的登記護士，有專家認為患者已將病毒傳開。

名潮食館三名確診食客2月22及24日下午4至6時曾到大角嘴黃頌仁醫務所求醫，醫務所一名居於屯門友愛邨愛智樓的護士昨日確診，該護士主要負責登記及配藥，她2月25日發病，最後上班日為27日，曾於該時段求診的病人和診所六名職員要送檢。

群組擴散 九龍醫院IT員工中招

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，該護士出現病徵的時間與三名中招食客的求診時間脗合，料護士受中招食客所傳染，不排除同時間處於該醫務所的人士均有染疫風險，呼籲相關人士主動聯絡中心安排檢疫。

另外，昨日有十多宗初步確診，包括一名在九龍醫院R座資訊科技及醫療信息部員工，患者與早前一名曾到名潮食館的確診食客同層工作，由於該工作場所已出現兩宗確診，同層50多位員工須全部送往檢疫。

醫管局總行政經理何婉霞補充指，該名員工的第一份檢測報告為陰性，後來出現肌肉痠痛的不同病徵，2月26日再檢測，證實初步確診。何續稱，根據衞生防護中心的建議，九龍醫院R座地下的所有職員均須檢測和在家工作。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，名潮群組爆發多日，惟仍有10多名同場食客未被找到，情況不理想，中間或已將病毒傳開。林認為今次食肆爆疫屬個別事件，但認為所有高風險場所包括健身中心及美容院等應「執正」防疫措施，否則稍一鬆懈，就會爆發個案。

恢復晚市堂食即爆疫，令不少食肆擔心政府會因此收緊堂食措施，叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍認為晚市堂食僅恢復數日，若「又開又閂」不符經濟效益。他認為當局宜加強相關群組個案追蹤，並正視食肆改善通風換氣問題。