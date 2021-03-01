教育局上月就高中四個核心科目的修訂向學校進行一校一問卷，諮詢期將於明（2日）結束，惟問卷被質疑是以同意修訂方向為前設。教協上月再作問卷調查，超過八成教師認為教局諮詢不能反映前線教師意見，又指沒有足夠時間為新課程作準備。教協促教育局撤回倉卒方案，並重啟專業諮詢。

教協於上月11日至27日，透過電郵向共1,042位教師發出問卷。調查發現，有82.2%教師認為諮詢方式難以充分反映前線教師意見，亦有近83%教師稱沒有足夠時間準備「優化」後的新課程。

逾八成教師認為新設三主題內容片面

調查又發現，88.3%通識科教師不同意新課程是依據通識科框架建立，逾九成教師認為課程內容未可培訓學生「慎思明辨、理性思考」等通識科宗旨；平均七成教師支持保留通識六大單元內容，93.8%教師認為要保留「今日香港」內容。

至於新設的三大主題，平均有八成半教師都認為內容非常片面，教協認為新主題只集中討論中國成就，難免令人質疑涉政治干預。

至於中文科方面，課程「優化」後減去聽說部份，但有近八成教師不同意新修訂能讓學生達到兼顧讀寫聽講能力，亦有69.5%教師表明反對刪去說話卷，超過八成半教師認為將此融入校本評核不可有效訓練學生說話能力。

教協副會長、立法會教育界前議員葉建源指，教育局若要9月落實新修訂是操之過急，校方要作好人手調配外，中三學生或需時決定選科，大專院校亦要作好配合，而新修訂不見能改善考試主導的學習模式，認為教育局不應「踢波」將問題交給學校處理。葉又指，近年政府對民意的重視較低，故難以預測教局會否撤回新修訂。

中文科教師憂新修訂走回頭路

教協理事、中文科老師張珉聰指，「優化」顯示教局僅重視中文科讀寫能力，但部份讀寫障礙學生視說話卷為「救命卷」，顯示考評制度上存有不公，不但加重教師的壓力，亦非能照顧學生學習需要的多樣性。他又擔心，新修訂下中文科將走回頭路，指教師亦擔心學生會「死讀書」。

教協理事、中學通識科張銳輝老師亦促請，教育局作出專業諮詢，聆聽前線教師的意見，否則若教育局日後要再追究新修訂後的質素時，不應將責任歸咎於老師，並強調教協已適時向當局作出「警示」。

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