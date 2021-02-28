《大公報》及《文匯報》日前炮轟食物及衞生局常任秘書長劉利群，指摘她任食環署長期間放任「黑暴」文宣、拒清理「連儂牆」，清算矛頭直指一眾政務官，雖然新民黨主席葉劉淑儀呼籲停止對劉進行文革式批鬥，但似乎無法阻止左派清算。有政界中人指，其實不少政務官早已擔心，政治清算早晚燒到他們頭上，所以不少人早已「跳船」，留下來的基本上已十分「聽話」，但若清算再升級，隨時會令他們選擇離開或提早退休，「趁未燒到自己之前提早走，以免被人標籤咗死」。

該政界中人指，其實不少AO不滿林鄭施政作風，又有感再難以在政府有所發揮，不少人趁自己還有「市場」，早已「跳船」離開政府，曾有AO對他說，目前還留在政府的AO，不是較為年輕，就是已相對「聽話」，「基本上，上面想點做，佢哋都照收order做野」。

恐遭以家人入罪

他又說，劉利群正是這類型AO，正如葉劉所說，劉也是「收上司order做嘢，點都講唔上黃，結果都畀人批鬥」，有AO更對他們說，更令他們擔心的是，劉利群其中一條「罪名」，是他的丈夫為社聯行政總裁蔡海偉，社聯在反修例運動期間開放場地予示威者休息，故蔡被指是「黃絲」，「呢種以家人入罪式文革批鬥，正正令唔少AO心寒，有AO問點解人大、政協自己、家人有外籍可以做愛國者，但政務官就拎家人嚟批鬥？」

該政界中人指，今次事件令這班「聽話」政務官，也在想是否應選擇離開或提早退休，「有啲政務官呻，趁未燒到自己，提早離開仲可能搵到工，否則一畀人點名，以後就冇運行」，但如此一來必加快AO流失，難免會影響政府運作及管治。

季陶

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